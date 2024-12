Pronostic Bournemouth Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth résiste à Tottenham

Bournemouth est présent en Premier League depuis 2022 et finit régulièrement dans le ventre mou du classement. Les Cherries sont à l’orée de cette journée en 13e position avec 9 points de plus que le 1er relégable. Le week-end dernier, les hommes d’Iraola ont réalisé un très bon coup dans la lutte pour le maintien en s’imposant à Wolverhampton (2-4) avec un Kluivert triple buteur sur penalty. Historique. Avant cela, Bournemouth avait fait parler de lui car il s’était offert le scalp d’Arsenal et de Manchester City dans son Vitality Stadium. Le coach basque s’appuie notamment sur Kepa dans les cages, l’international américain Adams au milieu de terrain et le Brésilien Evanilson en pointe. Parmi les grosses cylindrées du championnat, seuls Liverpool et Chelsea sont parvenus à prendre le dessus sur Bournemouth dans son stade cette saison.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Tottenham nous refait du Tottenham, c’est-à-dire des prestations en dents de scie. Capables d’aller infliger un 4-0 à Manchester City à l’Etihad, les Spurs ont ensuite perdu des points dans leur stade face à Fulham (1-1) alors qu’ils avaient ouvert le score par Johnson. Ce scénario rappelle celui de la Ligue Europa, quelques jours avant seulement, avec une égalisation de la Roma dans le temps additionnel. Tottenham a aussi connu parfois des résultats décevants en déplacement avec un revers à Palace (0-1) ou contre Brighton (2-3) alors qu’il menait de 2 buts. 7es, les Spurs ne sont qu’à 3 points de la 4e place à l’orée de cette journée. Pour tenter de s’imposer, le coach australien compte sur un Johnson très efficace avec ses 6 buts, mais aussi sur le réveil de l’ancien Cherrie Solanke (4 buts). Solide dans son stade, Bournemouth pourrait profiter des difficultés de Tottenham pour accrocher au moins un nul.

► Le pari « Victoire Bournemouth ou match nul » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 248€ (148€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 3,70 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 470€ (370€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bournemouth – Tottenham

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bournemouth – Tottenham sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bournemouth – Tottenham avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bournemouth Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Tottenham claque 75 millions d'euros sur un buteur anglais