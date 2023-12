Pape Matar Sarr blessé et en larmes

Un but, des pleurs et des doutes.

A l’occasion de la vingtième journée de Premier League, Tottenham a vu Pape Matar Sarr ouvrir le score dès la neuvième minute contre Burnley puis se blesser à la demi-heure de jeu. Aussitôt remplacé par Olivier Skipp, le milieu de terrain a donc rapidement oublié sa réalisation.

Les larmes de Pape Matar Sarr, contraint de sortir sur blessure face à Bournemouth 😰 Sa participation à la CAN avec le Sénégal devient compromise 🇸🇳🫰#TOTBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/3UuM2I9v2V — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 31, 2023

Car le Sénégalais, sorti en larmes du terrain, fait partie des joueurs sélectionnés dans la liste dévoilée par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d’Afrique des nations. Or, cette dernière démarre le 13 janvier : il n’est donc pas certain que le Spurs soit rétabli à cette date, et l’ancien de Metz pourrait alors rater la compétition.

Ne pas pouvoir défendre son propre titre, ce serait en effet cruel.

