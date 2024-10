William Saliba, le coup de la panne

Il y a des semaines comme ça où rien ne va, qui donnent vite envie de passer à la suivante. William Saliba y a eu droit. Le défenseur de l’équipe de France a entamé la sienne par un lundi bien méchant à Bruxelles. Le roc s’est fissuré, et pas seulement sur le penalty qu’il a grossièrement concédé face à Loïs Openda. Sa fébrilité ne l’a pas quitté en changeant de maillot puisqu’il a écopé d’un carton rouge précoce qui a précipité la chute d’Arsenal sur la pelouse de Bournemouth (2-0). Une bonne claque.

« On se tire une balle dans le pied »

Déterminés à remonter pour de bon sur le trône cette saison, les Gunners avaient l’occasion de marquer leur territoire et de reprendre la tête du championnat chez les Cherries. Sur le papier, le vice-champion d’Angleterre, invaincu depuis 16 matchs, avait toutes les cartes en main pour se défaire de Bournemouth, qui n’avait jusque-là battu que le cancre Southampton et le mal classé Everton. Jusqu’au cafouillage de William Saliba à la demi-heure de jeu. Mis en difficulté par l’appel d’Evanilson, le numéro 2 commet l’irréparable en accrochant l’attaquant à 45 mètres du but. La faute paraît largement évitable, d’autant plus pour un défenseur doté de sa pointe de vitesse. Elle coûtera très cher.

Après appel du VAR, l’arbitre dégaine le carton rouge. Sonné, Saliba quitte le pré sans broncher. Le savoir-faire des Cherries sur les coups de pied arrêtés fera le reste. Pour la troisième fois en huit journées, Arsenal lâche des points. Le dénominateur commun ? À chaque fois, l’un des joueurs de Mikel Arteta a vu rouge. « On se tire une balle dans le pied trois fois en huit matchs, déplorait Declan Rice, qui avait lui-même été exclu lors du nul face à Brighton, sur Sky Sports. Nous ne pouvons pas faire d’erreurs aussi stupides. Nous avons besoin de tous nos meilleurs joueurs en permanence sur le terrain. »

Dans les starting-blocks.

Naïveté FC

Willim Saliba en fait indubitablement partie au regard de ses états de service la saison passée. Mais l’ancien pilier de l’OM tire la langue. « Je suis fier des joueurs qui se sont battus, même à dix, mais la naïveté… Nous devons arrêter de faire des erreurs, il faut 11 joueurs pendant 90 minutes pour gagner des matchs », appuyait Rice. Lundi déjà, l’international français avait paru déboussolé, hésitant dans son alignement et pas assez percutant dans ses duels. Le dossier prend de l’épaisseur puisqu’il s’était aussi fait surprendre par Omri Gandelman sur le but égalisateur d’Israël quelques jours plus tôt. Avant, donc, de recevoir le premier carton rouge direct de sa carrière professionnelle.

Arsenal attend désormais de connaître l’ampleur de la note puisque Manchester City et Liverpool jouent ce dimanche. L’addition pourrait d’ailleurs grimper encore davantage dans les prochaines semaines. Le barème de la Premier League privera Saliba de trois matchs – et quels matchs : Liverpool à l’Emirates, Newcastle à St James’ Park et Chelsea à Stamford Bridge. Pour une fois, le Français risque d’avoir beaucoup à se faire pardonner.

