Justin Kluivert et Bournemouth mettent Newcastle à genoux !

Newcastle 1-4 Bournemouth

Buts : Guimarães (25e) pour les Magpies // Kluivert (6e, 44e, 90e+2) et Kerkez (90e+6) pour les Cherries

Les Cherries refont le coup !

Bourreau attitré des gros noms du championnat anglais, Bournemouth n’a pas failli à sa réputation sur la pelouse de Newcastle, quatrième, et surtout sur une série de six victoires de suite en Premier League et neuf toutes compétitions confondues, avec une retentissante victoire 4 buts à 1. Bien aidés par un triplé de l’excellent Justin Kluivert, les visiteurs ont immédiatement pris le match par le bon bout avec l’ouverture du score du « fils de » dès la sixième minute de jeu. Si les Magpies ont égalisé grâce à Bruno Guimarães, étonnement seul au milieu de la surface à la réception d’un corner de Lewis Hall, ils n’ont jamais donné l’impression de pouvoir remporter ce match. Au contraire de Bournemouth, qui, malgré une avalanche de blessures et d’absences, a trouvé les ressources pour repasser en tête avant la pause, toujours par l’intermédiaire de Kluivert, après une récupération haute.

LE TRIPLÉ POUR JUSTIN KLUIVERT 😱😱😱 Newcastle est au sol face à Bournemouth ! 💥#NEWBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/9rz2o1HfrM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 18, 2025

Bien soutenu par le trio Antoine Semenyo, Dango Ouattara et David Brooks, dont les deux premiers ont été passeurs décisifs, le Néerlandais a apporté un danger permanent sur le but de Martin Dúbravka. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les Cherries ont tiré à 19 reprises et que le portier slovaque a tout de même dû réaliser six parades. À tel point que les locaux ont fini par craquer à l’entrée du temps additionnel, sur une merveille de frappe de l’homme de la journée, tuant tout suspense. Milos Kerkez s’est même permis de donner une tout autre ampleur au score en toute fin de match, alors que son coach s’est lui offert le luxe de faire rentrer deux gamins de 20 et 18 ans, qui disputaient leurs premières minutes en Premier League.

Discrètement, Bournemouth est sixième. Ce qu’on appelle « the cherry on the cake ».