Alexander Isak devance Freddie Ljungberg

Au terme d’un match haletant et prolifique en buts, Newcastle s’est imposé contre Nottingham Forest (4-3), ce dimanche. Une victoire marquée par la bonne opération des Magpies (5es), qui reviennent à trois points de Forest (3e), et par un nouveau record battu par Alexander Isak, auteur d’un doublé (son quatrième toutes compétitions et sélection confondues).

50 buts en 76 matchs

En trompant par deux fois Matz Sels (dont un premier but sur un penalty assez étrange), Isak est devenu le meilleur buteur suédois de l’histoire de la Premier League, avec 50 réalisations et 76 matchs.

L’attaquant de 25 ans a pris deux longueurs d’avance sur le précédent record de Freddie Ljungberg (ex-Arsenal et West Ham), qu’il avait égalé le 25 janvier dernier avec (encore) un doublé inscrit à Southampton.

Viktor Gyökeres sait ce qu’il lui reste à faire.

