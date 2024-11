Viktor Gyökeres, un nouveau cyborg en ville

Déjà buteur contre Lille et Sturm Graz, Viktor Gyökeres a fait encore plus fort en claquant un triplé lors de la victoire du Sporting Portugal face à Manchester City. Dans le camp des vaincus, Erling Haaland a vite compris qu'il n'était désormais plus le seul cyborg sur la planète foot.

En 2023, les États-Unis ont décidé de mettre fin à l’émission BattleBots qui était diffusée depuis 2000 sur Comedy Central, ABC et Discovery Channel. Le principe ? Deux robots s’affrontent dans une arène. Un an plus tard, la Ligue des champions a décidé de copier le concept avec cette affiche entre le Sporting Portugal et Manchester City qui est en réalité un duel entre deux cyborgs : Viktor Gyökeres et Erling Haaland. Sauf que Ivan Drago l’a montré dans Rocky 4, les robots aussi ont des failles et ne sont pas invincibles. Et ça, le Norvégien, qui était à 14 buts en 14 rencontres avant ce soir, l’a montré en envoyant son penalty sur la transversale alors que Manchester City était mené 3-1.

Pourtant, son adversaire du soir avait montré la voie en envoyant une praline sur penalty quelques minutes plus tôt après avoir égalisé en première période d’une subtile louche. Viktor Gyökeres termine son show avec un deuxième penalty en fin de match. Victoire par K-O du Suédois qui célèbre chacun de ses buts en mimant le masque de Hannibal Lecter. Une célébration déjà culte qui est reprise par tous les supporters du Sporting à chaque pion de leur numéro 9.

Et pendant ce temps-là, Viktor Gyökeres marque un triplé face à Manchester City 🥵#SCPMCI | #UCL pic.twitter.com/6NZpOZ1uP3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 5, 2024

Reçu 66/66

Il faut dire que Viktor Gyökeres était en confiance avant la réception de Manchester City puisqu’il sort d’un quadruplé contre Estrela Amadora dans le championnat portugais où il en est désormais à 16 pions en 10 rencontres. Alors oui, la Liga Portugal n’est pas la Premier League mais le Suédois a prouvé ce mardi soir que peu importe les défenseurs et les gardiens qu’il a en face de lui, il remportera toujours son duel et fera trembler les filets. C’est bien simple, depuis son arrivée au Sporting Portugal à l’été 2023, l’attaquant de 26 ans a planté 66 buts en 66 rencontres dont 21 en 17 matchs cette saison. De quoi prouver que les dirigeants lisboètes ont bien fait de claquer 24 millions d’euros – record du club – pour recruter un joueur de Championship.

Alors oui, Kyle Walker et Nathan Aké étaient sur le banc, ou, Ruben Dias et John Stones étaient blessés. Mais cette victoire et ce triplé de Gyökeres n’ont rien d’anodin. C’est seulement la deuxième fois de son histoire que Manchester City encaisse 4 buts en Ligue des champions – après le Barça en octobre 2016 – et la troisième que Guardiola en encaisse 4 sur cette même scène. De quoi prouver que cette deuxième place au classement de C1 du Sporting – qui est sur 10 victoires en 10 matchs – n’est pas due au hasard. Même si le plus dur reste à venir pour les Leões qui vivent l’une des meilleures périodes de leur histoire.

Dans la valise de Rúben Amorim ?

Hasard du tirage au sort, le Sporting Portugal ne devrait plus croiser le chemin de Manchester City cette saison. En revanche, Rúben Amorim, lui, retrouvera Pep Guardiola et les Citizens le 15 décembre prochain avec Manchester United qu’il rejoindra pendant la trêve internationale. Cette fois, l’entraîneur portugais n’aura plus Viktor Gyökeres en attaque. Du moins, pour le moment. Amorim a été clair : « Je ne vais faire venir aucun joueur du Sporting en janvier ». En revanche, il n’a pas parlé du prochain mercato estival. Celui lors duquel Viktor Gyökeres sera la cible principale de tous les grands clubs européens. Et le Sporting Portugal ne pourra pas vraiment lutter pour le conserver puisqu’il dispose d’une clause libératoire à 100 millions d’euros qui ne va pas effrayer Manchester United. Ni le Paris Saint-Germain qui se verrait bien avoir le successeur de Zlatan Ibrahimović sur le front de leur attaque. Surtout qu’il a prouvé lors du premier match de la saison de Ligue des champions qu’il pouvait s’acclimater facilement au championnat de France en marquant face au LOSC de Lucas Chevalier. Par contre, il n’aurait pas pu aider les Parisiens contre le PSV puisque les Néerlandais font partie des rares équipes à ne pas avoir encaissé un pion du Suédois cette saison avec Portimonense, Estoril et la Slovaquie de Milan Škriniar. On le rappelle, les cyborgs aussi ont des failles. Même si avec lui elles sont minimes.

