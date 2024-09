Le Sporting étouffe le LOSC

À dix contre onze pendant plus d’une mi-temps, Lille n’a quasiment pas existé, au stade José-Alvalade, et s’est logiquement incliné face au Sporting Portugal (2-0). Cette équipe va mal.

Sporting CP 2-0 Lille

Buts : Gyökeres (38e) & Debast (65e) pour le Sporting

Expulsion : A. Gomes (40e) pour le LOSC

Huit ans que le LOSC n’avait pas essuyé quatre revers consécutifs. C’est donc un petit exploit que les hommes de Pep Genesio viennent de réaliser (toutes compétitions confondues), en s’inclinant ce mardi soir sur la pelouse du Sporting Portugal (2-0), pour leur entrée en lice dans la « phase de championnat » de la nouvelle Ligue des champions. À Lisbonne, les Lillois n’ont pas existé – ou presque –, plombés par le poison Viktor Gyökeres, ce carton rouge mangé par Angel Gomes avant même la mi-temps, et un but sensationnel – le mot est faible – de Zeno Debast.

Un but et un rouge en deux minutes

Malgré la sortie sur blessure très rapide de Gonçalo Inácio – remplacé par Matheus Reis – dès la 13e, les Leões ont pris en main ce match avec leurs atouts : le pied gauche de Francisco Trincão, les courses tranchantes de Pedro Gonçalves (un duel avec Lucas Chevalier perdu à la 28e) et, évidemment, l’excellent travail de point d’appui du phénomène Gyökeres. Mais ce dernier a rappelé qu’il était bien plus qu’une tour de contrôle, et a fait basculer le match en deux minutes, à lui tout seul : d’abord, sur un ballon presque anodin mais mal géré par Alexsandro, le Suédois a rentré son neuvième pion de la saison (en sept matchs) d’une finition chirurgicale (1-0, 38e) ; dans la foulée, l’attaquant d’1,87m a piégé Gomes, sur un duel quelconque au milieu de terrain, et provoqué le deuxième carton jaune du nouvel international anglais (40e). Jusqu’au bout, l’ancienne gâchette de Coventry City n’a fait que pourrir la vie de la défense adverse.

GYÖKERES FRAPPE EN PREMIER FACE AU LOSC ! 🥶 L'inévitable suédois marque son 9ème but de la saison avec le Sporting et permet aux Portugais de mener au score après 37 minutes 😬#SCPLOSC | #UCL pic.twitter.com/6K90JyJS3n — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Le bonbon de Debast

Sinon, en deuxième, Geovany Quenda (49e, 70e) et Geny Catamo (57e) ont flirté avec le cadre, mais c’est de la base arrière qu’est venu le missile de la soirée, après l’heure de jeu et les premiers changements lillois : une frappe instinctive et irréelle de Zeno Debast (20 ans), des 30 mètres, téléguidée en lucarne (2-0, 65e). Côté nordiste, le trio Zhegrova-David-Sahraoui n’a créé aucune différence et la première frappe des Dogues n’est venue qu’à la 74e, grâce à l’entrant Rémy Cabella : l’ex-Montpelliérain a raté un face-à-face avec Franco Israël – qui est, comme son nom l’indique, italo-uruguayen – sur l’une des rares situations où la défense portugaise était passée au travers (89e). Gyökeres, lui, avait frôlé le doublé (84e) juste avant de se poser sur le banc. Le LOSC se souviendra de lui.

OHHHH LE BOMBAZO DE DEBAST 😱😱😱 Le Belge envoie une frappe venue d'ailleurs pour faire le break face au LOSC 🤯#SCPLOSC | #UCL pic.twitter.com/0VV7XKSlbJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 17, 2024

Sporting (3-4-2-1) : Israël – Debast, O. Diomande, Inácio (Reis, 13e) – Quenda (M. Araújo, 73e), Hjulmand (c), Morita (Bragança, 46e), Catamo – Trincão (Harder, 88e), P. Gonçalves – Gyökeres. Entraîneur : Rúben Amorim.

LOSC (5-4-1) : Chevalier – Meunier (T. Santos, 63e), B. Diakité, Mandi (A. Bouaddi, 64e), Alexsandro, Bakker (Gudmundsson, 82e) – Zhegrova, André (c), A. Gomes, Sahraoui (Cabella, 71e) – J. David (Fernandez-Pardo, 64e). Entraîneur : Pep Genesio.

Les notes du LOSC face au Sporting