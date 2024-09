Pronostic Sporting Lille : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Pour le grand retour de la Ligue des Champions, ZEbet vous offre jusqu’à100€ DIRECT : vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€ ! Et nous on vous donne nos pronostics Sporting Lille

Le Sporting est en forme

Le Sporting a dominé le championnat portugais l’an passé en mettant le Benfica à 10 points, et le FC Porto à 18 unités. Impressionnant, le club lisboète fut tout proche de réaliser le doublé mais avait été battu par le FC Porto en finale de la Coupe du Portugal. Pour lancer ce nouvel exercice, le club portugais a de nouveau perdu contre les Dragoes en SuperCoupe. Toutefois, les protégés de Ruben Amorim se sont parfaitement relancés en championnat en enchainant 5 succès de rang, dont le dernier en date contre Arouca (0-3). Avant cela, le Sporting avait pris sa revanche sur Porto (2-0) en Liga Nos. Le bilan des Lisboètes après 5 journées est impressionnant avec 15 points pris sur les 15 possibles et surtout 19 buts inscrits (près de 4 de moyenne). Ce mardi, le Sporting veut débuter cette Ligue des Champions en prenant les 3 points devant ses supporters.

Lille dans le doute

4e de la dernière Ligue 1, Lille a disputé les barrages pour intégrer la Ligue des Champions. Désormais entraîné par Génésio, le LOSC a réalisé un exploit pour sortir le Fenerbahce de José Mourinho. Ensuite, les Nordistes ont souffert mais ont obtenu leur qualification contre le Slavia Prague. Auteur d’une entame solide en Ligue 1 avec des succès contre Reims et Angers, Lille a coincé deux fois dernièrement. D’abord logiquement contre le Paris Saint-Germain (1-3) à Pierre-Mauroy. En match avancé de la 4e journée, le LOSC affrontait une équipe de l’AS Saint-Etienne, de retour dans l’élite et qui restait sur 3 revers. Plombé par un but rapidement concédé, le club nordiste n’est pas parvenu à égaliser malgré sa mainmise sur le match. A l’issu de ce revers, le président Létang a affiché sa déception et l’a fait savoir à ses hommes.

Un XI type pour Lille

Le Sporting est parvenu à conserver son buteur suédois, Gyokeres lors de l’intersaison. Dans un mercato, où les buteurs se font rares, le club portugais a réalisé un joli coup en conservant son joyau auteur de 29 pions l’an passé et qui a déjà fait vibrer les filets à 8 reprises en 5 journées. A ses côtés, on retrouve le feu follet Trincao, ou le très bon Hjulmand, auteur d’un Euro remarqué. Blessés côté lillois, les Haraldsson, Ismaily ou Umtiti devraient manquer ce premier rendez-vous de Ligue des Champions. Bruno Génésio a régulièrement fait tourner son effectif dans cette entame de saison puisque son club a déjà disputé 4 matchs de barrages. Face à l’ASSE, le LOSC s’est présenté avec Jonathan David ou Angel Gomes sur le banc. Ces deux éléments devraient retrouver les titulaires aux côtés des Zhegrova, Cabella, Meunier ou Alexsandro.

Les compositions probables pour ce Sporting – Lille :

Sporting : Kovacevic – Quaresma, Diomande, Inacio – Quenda, Morita, Hjulmand, Catamo – Trincao, Gyökeres, Goncalves

Lille : Chevalier – Diakite, Mandi, Alexsandro – Santos, Andre, Gomes, Gudmundsson – Zhegrova, David, Cabella.

La dynamique du Sporting prend le dessus sur un LOSC touché

Lille se présente à Lisbonne sur une série de 3 revers consécutifs (2 en Ligue 1 et un en barrage retour de C1), alors que le Sporting est dans une forme incroyable et enchaine les larges victoires. La belle dynamique des Portugais devrait leur permettre de s’imposer face à des Nordistes, marqués par leurs récentes déconvenues. Le coup de gueule poussé par le président Létang n’a pas été bien perçu en interne, à la fois par le coach et les joueurs. Une réaction est attendue pour le retour du LOSC en Ligue des Champions mais la marche semble un peu trop haute, face à une équipe plus coutumière de ce type de rencontres. Le Sporting devrait pouvoirs s’appuyer sur son serial buteur Gyokeres pour prendre le dessus sur Lille.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

