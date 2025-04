La presse anglaise sous le charme du PSG après son triomphe contre Aston Villa

Paris is magic ?

Le Paris Saint-Germain n’a pas seulement battu Aston Villa (3-1) lors du quart de finale aller de Ligue des champions, il a marqué les esprits en Europe. Alors que l’équipe de Luis Enrique fait de plus en plus parler d’elle, la presse européenne se délecte de ses performances, la qualifiant quasi unanimement de prétendante sérieuse au titre.

C’est chez les Britanniques que les louanges ont été les plus dithyrambiques envers une équipe qui a déjà donné des maux de têtes à Manchester City et Liverpool. The Telegraph a souligné la domination totale du PSG, écrivant : « Villa a été complètement dominé. Parfois, il faut saluer une meilleure équipe. Le PSG est clairement supérieur ». Le quotidien va même jusqu’à titrer que c’est « la meilleure équipe d’Europe ». The Guardian a quant à lui mis en avant la puissance offensive de Paris, qualifiant l’équipe de « l’une des plus puissantes forces offensives de la planète ». The Independent, tout en faisant un clin d’œil au passé d’Unai Emery au PSG, a rappelé : « C’est désormais Unai Emery qui a besoin de la remontada ».

Désiré Doué capte l’attention

De l’autre côté des Pyrénées, Marca n’a pas hésité à qualifier les buts parisiens de « trois œuvres d’art » et a ajouté : « C’est une grande équipe, avec un grand entraîneur, avec de grands footballeurs, et ils jouent un grand football. Candidat à tous les titres possibles. » Mundo Deportivo, impressionné par la domination parisienne, a noté que le score de 3-1 était « court compte tenu de la vaste supériorité affichée par le PSG face à Aston Villa ».

Les jeunes talents du PSG, notamment Désiré Doué, ont aussi déclenché une vague d’enthousiasme. The Daily Mail a salué son impact, affirmant qu’il était « une recrue fabuleuse » et qu’il avait été « éblouissant » après son superbe but. The Independent a également souligné l’exploit de Doué, précisant : « Le but de Doué était magnifique, et pourtant, sans doute pas le plus beau du match. »

Et qu’en dit La Provence ?

