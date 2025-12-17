S’abonner au mag
Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs

MH
Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs

Mentalité Kloppzen.

Sur Instagram, Jürgen Klopp s’est amusé à dresser son Mont Rushmore des entraîneurs. Quatre noms, pas un de plus. « En choisir quatre, c’est vraiment difficile », reconnaît l’Allemand, avant de trancher. Premier évident : Johan Cruyff, « l’entraîneur le plus influent » qu’il connaisse, dont la manière de voir et de comprendre le jeu serait « sans égale ».

Cruyff, Guardiola, Ferguson… et Shankly

Vient ensuite Pep Guardiola, que Klopp connaît bien pour l’avoir souvent croisé sur un banc adverse. « Je l’ai affronté, je sais à quel point c’était compliqué », glisse-t-il. Pour le troisième visage gravé dans la pierre, pas de suspense : Sir Alex Ferguson, « le plus titré » (de la Premier League), et « aussi quelqu’un que j’aime beaucoup ».

Reste la dernière place, celle qui fait hésiter. Carlo Ancelotti, Bob Paisley… mais Klopp finit par pencher pour Bill Shankly. « J’ai tellement entendu parler de lui que je veux le voir sur ce Mont Rushmore », conclut-il.

Stéphane Gilli, coach du grand Paris FC, appréciera…

