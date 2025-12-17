Deux finales en moins de 24 heures au Qatar

Pour les nostalgiques des stades climatisés et de Morgan Freeman.

Le Qatar s’apprête à cocher une nouvelle case dans le livre des records de la FIFA. En l’espace de deux jours, l’émirat va accueillir deux finales majeures. Le 17 décembre, place à la finale de la Coupe intercontinentale. Le lendemain, celle de la Coupe arabe. Du jamais-vu à ce niveau-là, et une nouvelle démonstration de la capacité du pays à enchaîner les grands rendez-vous pour s’affirmer comme un vrai nouveau « hub » du foot.

La première finale mettra aux prises le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, et Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, à l’Ahmad Bin Ali Stadium devant près de 40 000 spectateurs. Vingt-quatre heures plus tard, le Maroc et la Jordanie se disputeront le trophée de la Coupe arabe dans un certain stade Lusail (connais pas).

PSG–Flamengo, pas qu’une simple vitrine

Après une saison déjà riche en titres, le club parisien a l’occasion de glaner un sixième trophée en 2024-2025 et de boucler une année historique. Luis Enrique ne s’en cache pas : l’opportunité est rare, et le contexte, particulier.

Face à Flamengo, les Parisiens savent toutefois que rien ne sera simple. Le club brésilien, réputé pour son jeu avec le ballon, s’avance comme un adversaire sérieux. Côté effectif, Achraf Hakimi est forfait, tandis que Marquinhos est annoncé apte. Reste à savoir si le PSG saura transformer cette finale en nouveau chapitre doré… ou s’il devra se contenter d’un record d’organisation qatari en toile de fond.

Presque comme un match à domicile

