On y voit plus clair (façon de parler) sur la diffusion de la Coupe de France

L’horizon s’éclaircit.

Alors que le contrat de diffusion de France TV et beIN Sports entre dans sa dernière année, les tractations s’accélèrent pour la diffusion des prochaines éditions de la Coupe de France. Si l’appel d’offre de la FFF n’avait jusqu’ici pas trouvé preneur, beIN Sports serait désormais sur le point de reconduire son contrat, selon les informations de L’Équipe.

beIN Sports paye le prix fort, France TV à reculons

La Fédé propose deux lots aux diffuseurs : le premier comprend 10 rencontres (cinq lors des 32es puis le premier choix de chaque tour) et le deuxième 53 matchs, plus la co-diffusion des dix premiers (soit la totalité de la compétition à partir des 32es). La chaîne franco-qatarienne a ainsi acquis ce deuxième lot, qui couvre le périmètre de son contrat actuel, payé actuellement 4 millions d’euros par an. Seule différence, et non des moindres, beIN Sports devrait doubler sa contribution financière.

La FFF doit désormais trouver une solution pour le premier lot, qui couvre à peu près les contours du contrat actuel de France TV. Payant actuellement 8 millions d’euros, la chaîne publique aimerait revoir ce tarif à la baisse en raison d’une situation financière critique, comme l’a révélé la Cour des comptes en septembre. Pas de quoi convaincre la FFF, qui espère encore faire monter les enchères.

On garde la solution Coupe de France+ sous le coude.

