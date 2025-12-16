ACTU MERCATO
Brendan Rodgers trouve un nouveau point de chute
La page Celtic est tournée.
En octobre dernier, le propriétaire du Celtic, Dermot Desmond, qualifiait le comportement de Brendan Rodgers dans un communiqué officiel de « diviseur, trompeur et égoïste ». À l’époque, le Nord-Irlandais venait tout juste de démissionner de son poste d’entraîneur. À peine six semaines plus tard, Brendan Rodgers a déjà trouvé un nouvel employeur : le club saoudien d’Al-Qadsiah.
Les diatribes de Desmond ont marqué la fin amère d’une collaboration jusque-là très fructueuse entre l’entraîneur nord-irlandais et le club écossais. En effet, au cours de ses deux mandats à la tête de l’équipe, il a remporté quatre des cinq championnats écossais possibles.
Un recrutement symbolique des nouvelles ambitions
James Bisgrove, directeur général d’Al-Qadsiah, se montre maintenant très élogieux à l’égard de son nouvel entraîneur : « C’est un moment historique pour le club. Le calibre de son expérience et son palmarès de victoires reflètent notre ambition et notre vision à long terme. » Rodgers retrouve en Arabie saoudite un effectif riche de plusieurs joueurs de qualité, comme Mateo Reteguí, qui a été meilleur buteur de la Serie A la saison dernière, ou Nacho Fernández, l’ancien vétéran de la défense du Real Madrid.
