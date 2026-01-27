S’abonner au mag
Accusé d’avoir trop utilisé ChatGPT, un ancien coach de l'AS Monaco s’insurge

Accusé d'avoir trop utilisé ChatGPT, un ancien coach de l'AS Monaco s'insurge

L’IA, cet ami qui ne vous vaut pas que du bien. Passé par la sélection espagnole et l’AS Monaco, Robert Moreno est accusé d’avoir utilisé à outrance Chat GPT lors de son expérience au sein d’un club russe. L’entraîneur espagnol de 48 ans est la cible d’accusions de la part d’Andrei Orlov, ancien directeur général du club FK Sotchi.

Le dirigeant reproche à Moreno d’avoir utilisé ChatGPT pour des compositions d’équipe, l’organisation des stages, des séances d’entraînement ou encore les transferts. Deux exemples sont cités : la planification loupée d’un déplacement pour un voyage à Khabarovsk, qui aurait privé les joueurs de sommeil pendant … 28 heures. Ou encore le recrutement de l’attaquant kazakh Artur Shushenachev qui s’est avéré être un flop. « Pour Moreno, ChatGPT est devenu l’un de ses principaux outils de travail », avance Andrei Orlov.

Seulement utilisé pour des traductions

Lundi, l’entraîneur est sorti du silence pour donner sa version dans les colonnes d’AS. « C’est totalement faux » a-t-il rétorqué alors qu’il se trouve actuellement sans club, réfutant l’idée d’un licenciement en lien avec ces accusations. « Cette information provient d’un ancien dirigeant du club avec lequel j’avais des différends professionnels qui ont conduit à son départ. Le FK Sotchi n’a fait aucune déclaration officielle confirmant cette version. Je n’ai utilisé l’IA qu’à quelques reprises pour des traductions entre le russe et l’espagnol, une langue que je ne maîtrise pas. Mais cela n’a rien à voir avec les décisions sportives. » 

Sur le transfert en question, l’entraîneur espagnol prend les devants, conscient de jouer sa crédibilité dans le monde du football : « Le transfert dont ils parlent était une décision prise au sein du club, en accord avec le directeur sportif et l’ensemble du staff médical. » Il a quitté son poste le 1er septembre dernier, alors que Sotchi était dernier du championnat russe après sept journées.

