Un joueur de League One a utilisé Chat GPT pour négocier son contrat

CDB
L’agent le plus rentable ?

On le sait, l’IA est de plus en plus présente dans la société, s’améliore, et beaucoup d’organismes y font appel, même le Real Madrid. Elle est capable d’écrire des articles sur le foot, même si la qualité encore laisse à désirer. Mais elle s’est transformée cet été en … agent de joueur.

Demetri Mitchell, formé à Manchester United, a révélé avoir utilisé ChatGPT pour négocier son contrat à Leyton Orient, alors qu’il était libre après son départ d’Exeter City.

Dans le podcast From my left, le latéral gauche de 28 ans a en effet laissé entendre qu’il avait reçu des conseils de l’IA pour savoir si un transfert à Londres était une bonne chose pour sa carrière. Il lui a indiqué « son salaire la saison passée », en lui demandant de prendre en considération un « déménagement à Londres », mais aussi que « madame va déménager avec moi et le petit ». Le nouveau coéquipier d’Aaron Connolly a ainsi pu économiser les frais d’agent, et même gratter une prime à la signature.

Leyton Orient est pour l’instant 18e de League One, juste derrière… son ancien club, Exeter City. Merci l’IA.

Un ancien espoir de Premier League atterrit... en troisième division

