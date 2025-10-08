Jean-Philippe Mateta raconte son bizutage raté chez les Bleus

Jean-Philippe Mateta, Jean-Philippe Smet ou les deux.

Nouveau vent de fraîcheur de cette trêve internationale chez les Bleus, Jean-Phillipe Mateta a effectué ce mercredi sa conférence de presse inaugurale à l’occasion de sa première convocation. Si le joueur de 28 ans a avoué que les caméras n’étaient « pas son fort », cela s’est davantage manifesté lors de son bizutage sur l’incontournable chanson Champs-Élysées de Joe Dassin, qui ne s’est pas passé comme prévu selon l’attaquant : « Le plus dur c’est le bizutage, c’est pas facile de chanter. Ça a pas trop été un succès, j’ai oublié les paroles. »

Le moment le plus dur pour Jean-Philippe Mateta lors de son arrivée chez les Bleus ? Le traditionnel bizutage en chanson ! 🎤 Il s’est lancé sur un classique de Joe Dassin : Les Champs-Élysées. pic.twitter.com/MvjEfxMVeu — L'Équipe (@lequipe) October 8, 2025

Le tremplin des JO

Si l’attaquant de Crystal Palace a reconnu que cette convocation en équipe de France était émotionnellement le moment le plus fort de sa carrière, il admet aussi que les Jeux olympiques 2024 ont été un joli tremplin.

« Les Jeux olympiques ont eu un gros impact personnel, et le public français a pu me connaître. C’est quelque chose d’immense, on a ramené une médaille pour le pays, je suis quand même un peu frustré d’avoir perdu cette finale à Paris devant les Français, sinon ça reste une très bonne expérience. »

Allez, maintenant, il faut réviser le répertoire de Joe Dassin.

