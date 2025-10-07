Thauvin à Clairefontaine : « C’est comme si c’était ma première fois »

Le rêve bleu, partie 2.

Appelé en équipe de France pour pallier le forfait de Bradley Barcola, Florian Thauvin a regagné le château de Clairefontaine ce lundi soir, six ans après sa dernière convocation. Ce mardi, l’équipe de France a publié les images de l’arrivée de l’attaquant lensois au château.

Très heureux, l’ancien Marseillais au 10 sélections semble vivre un rêve éveillé : « C’est incroyable, j’ai un peu de mal à réaliser pour l’instant. […] Moi j’ai eu a chance de faire partie de la génération championne du monde, donc c’était toujours bien évidemment dans un coin de la tête. »

𝐿𝑒𝑠 𝑦𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑖 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑟 🤩@FlorianThauvin a rejoint Clairefontaine hier en toute fin de soirée ! 🎥 Les images de son arrivée et sa première réaction dans sa chambre au "Château" 🏰 pic.twitter.com/1rv6czZJGZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2025

La deuxième première

Mais huit ans après sa première sélection, son retour n’était pourtant pas une évidence, même pour lui. « Quand on vient en équipe de France il ne faut jamais oublier que ça reste une chance, un privilège et c’est jamais normal d’arriver en équipe de France, le chemin est très long avant d’y arriver, confie-t-il depuis sa chambre. Bizarrement, ce n’est pas ma première sélection mais c’est tout comme, parce que j’ai traversé des étapes tellement difficiles depuis ce temps que ça fait un peu c’est comme si c’était la première. »

Un deuxième but en bleu pour fêter ça ?

