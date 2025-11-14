Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça

Confession intime.

Invité à une conférence sur le leadership à l’université ESIC à Madrid, Xavi Hernández s’est livré à un exercice d’autocritique devant les étudiants dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. L’ancien entraîneur du Barça a expliqué avoir démarré son mandat avec des standards très élevés, dans un club alors en plein déclin et en manque d’exigence.

Il reconnaît toutefois s’être lui-même piégé par ce degré d’exigence : « Mon erreur a été de maintenir ces normes élevées pendant seulement un an, depuis mon arrivée jusqu’à ce que nous remportions la Liga, la Supercoupe… »

Quand les standards glissent, la saison dérape

En revenant sur la saison 2023-2024, sa deuxième complète, Xavi détaille ce qu’il considère comme un tournant : « J’avais baissé ces normes élevées, et les joueurs n’avaient plus la même attitude, le même respect, le même effort. Les exigences ont baissé de plus en plus, au point que lors de ma dernière saison, nous n’avons rien gagné. »

Une dérive progressive qui, selon lui, éclaire largement l’absence de trophée lors de cet exercice. « J’ai beaucoup appris de cette expérience. J’ai dû faire mon autocritique », affirme-t-il. On remerciera tout de même Xavi d’avoir lancé Lamine Yamal et Fermín López, malgré un jeu soporifique pendant de longs mois… et une place de titulaire offerte à Oriol Romeu.

Son pire défaut ? Trop perfectionniste.

