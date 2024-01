Xavi de départ

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en novembre 2021, Xavi a annoncé ce samedi qu'il ne serait plus l'entraîneur du Barça, le club de sa vie, en fin de saison. La situation était devenue intenable pour la légende culée , minée par des résultats et un jeu décevants.

Il devait être le sauveur, celui qui allait rendre son ADN à un Barça moribond. Deux ans et demi plus tard, si les talents de La Masia ont été remis au centre du jeu, Xavi n’a pas réussi à devenir l’entraîneur que l’on attendait sur le banc du club de sa vie. Après le limogeage d’Ernesto Valverde en janvier 2020, celui de Quique Setién sept mois plus tard, puis la pige Ronald Koeman achevée avec fracas, c’est au tour d’une nouvelle légende du Barça, et non des moindres, de rendre son tablier en constatant déjà une situation d’échec.

Des échecs à gogo

« Le 30 juin, je ne continuerai pas comme entraîneur du Barça, je pense à la situation du club. Le club a besoin d’un changement de dynamique. […] Je ferai de mon mieux pour ces mois qui restent, nous pouvons encore faire une bonne saison. C’est le message que je voudrais transmettre, avec la tranquillité d’esprit de prendre cette décision avec du bon sens en pensant au club plus qu’à moi-même. » C’est en ces termes que Xavi a annoncé la fin de son aventure barcelonaise, après une nouvelle déroute de son équipe face à Villarreal. Déjà éliminé de la Coupe du Roi face à l’Athletic Club cette semaine et surclassé par le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Barça était dans l’impasse.

L’annonce contrevient à ses dernières déclarations lâchées après la défaite en Supercoupe d’Espagne en janvier dernier. « Le jour où on me dira que je n’apporte rien, je rentrerai chez moi sans problème », assurait le natif de Terrassa, qui avait pour objectif de gagner au moins un titre cette année. La Coupe du Roi envolée, le rêve d’un back to back en Liga quasiment enterré avec dix points de retard sur le rival et leader madrilène, il ne reste plus que la Ligue des champions pour sauver une saison mal embarquée. Ce trophée reste l’objectif principal, comme l’a rappelé le président Joan Laporta en début de saison, mais ne paraît pas vraiment à la portée des Catalans et du Xaviball, qui n’a convaincu personne.

Un Barça sans saveur et sans sauveur

Jeu décevant, possession outrageuse mais stérile (face à Villarreal, le Barça a largement tenu le ballon avec 71% de possession), une inefficacité chronique en attaque et des blessures à gogo… En panne d’inspiration tactique, Xavi a multiplié les mauvais choix, dans ses compositions d’équipe comme sur sa prise sur le scénario d’une rencontre. Il n’aura pas non plus été aidé par une défense qui faisait la force de Barcelone la saison dernière, mais qui est d’une faiblesse abyssale cette année. L’arrière-garde catalane propose des journées portes ouvertes chaque semaine, à l’image du quatrième but marqué par Villarreal ce samedi soir. Les chiffres parlent aussi : le Barça a encaissé plus de buts en 21 matchs de championnat cette saison (29) que sur l’ensemble du dernier exercice (20). Pire encore, depuis début 2024, le FCB a la pire défense parmi les cinq grands championnats (Opta). C’est également la deuxième équipe à avoir concédé le plus de buts sur des erreurs évitables (8), seul Brighton fait pire pour l’instant (10).

Pourtant, malgré les restrictions économiques, Barcelone s’est renforcé au mercato estival avec les arrivées d’Ilkay Gündoğan, Íñigo Martínez, Oriol Romeu, João Cancelo et João Félix. Mais les recrues peinent à satisfaire. Pour combler cette défaillance, Xavi, à l’inverse de ses prédécesseurs, s’est appuyé sur les jeunes talents formés à La Masia en lançant dans le grand bain Lamine Yamal, Fermín López, Marc Guiu, Héctor Fort et le dernier en date, Pau Cubarsí, qui ont parfois pu se muer en héros inattendus, à l’instar de Marc Guiu face à l’Athletic Club en octobre dernier. C’est trop peu pour un club comme Barcelone, et ce n’est pas suffisant pour donner du temps à Xavi, dont les essais tactiques n’ont pas permis à son équipe de ressembler à quelque chose. Ce week-end, l’ancien brillant milieu de terrain n’a pas sorti sa machine à excuses, il s’est contenté de faire son autocritique et surtout de remettre le Barça au-dessus de tout le reste. Le technicien espagnol aura au moins fait un bon choix, cette fois.

