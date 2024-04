Le retour de la momie.

Breno Herculano a vécu une soirée mémorable dimanche. L’attaquant de Goias est entré à la mi-temps de la rencontre face à Ponte Preta et a vite pris un mauvais coup, qui lui a valu une belle entaille sous le nez. Le joueur est toutefois resté sur la pelouse, avec un énorme bandage couvrant toute sa lèvre supérieure et une bonne partie de sa bouche.

A quem interessa calar Breno Herculano? pic.twitter.com/AeodUwK20k — João Marcelo Moreno (@joaomcl_adv) April 28, 2024

Pas idéal, mais Herculano a tout de même marqué le but du 3-0, à l’affût dans la surface, vingt minutes après sa blessure. « But de la momie, a-t-il commenté avec ironie dans des propos rapportés par Globo. Ça m’a vraiment gêné, parfois, je ne pouvais pas respirer, mais j’ai dit au médecin que je n’allais pas quitter le jeu. Peu importe si je saignais ou si je me cassais une dent, je voulais revenir. » Une fois son devoir accompli, le bonhomme a tout de même filé à l’hôpital pour se faire poser des points de suture.

Les douze travaux d’Herculano.