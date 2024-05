Auxerre en Ligue 1, Angers prend l’ascendant sur Saint-Étienne

Quoi de mieux qu’un multiplex à couteaux tirés en Ligue 2, un vendredi soir, au mois de mai ?

En déplacement à Amiens, l’AJ Auxerre n’avait besoin que d’un match nul pour assurer sa remontée en Ligue 1 illico, un an après l’avoir quittée, ainsi qu’être officiellement sacré champion du purgatoire. Banco : pas de but entre les Picards et les Icaunais dans une rencontre verrouillée (0-0), au cours de laquelle Donovan Léon a sorti le penalty de la libération, à un quart d’heure de la fin. Pour la gloire de Guy Roux ! À égalité parfaite avec Angers SCO avant le coup d’envoi de cette 37e et avant-dernière journée de l’antichambre, l’AS Saint-Étienne n’avait pas match gagné d’office dans son Chaudron face à Rodez, surprise de la saison et à la lutte pour les play-offs d’accession à l’élite. Malgré les quelques opportunités ruthénoises dans le premier acte, les Verts ont piqué par Ibrahim Sissoko, à l’issue d’un cafouillage sur corner. Seulement voilà, le RAF n’a ni la réputation de lâcher ni l’envie de finir plus tôt que prévu sa saison historique, alors Lorenzo Rajot est venu glacer son monde à la 79e minute (1-1). Longtemps dans les temps, la bande d’Olivier Dall’Oglio doit désormais placer son destin entre les pieds des joueurs d’Angers pour la seconde place synonyme de montée directe, puisque Loïs Diony a délivré les siens chez le FC Annecy, pourtant toujours aussi accrocheur (1-2).

Dans un match à l’équilibre, Pierrick Capelle avait répondu à Yohann Demoncy dans le premier acte. Les Angevins n’ont plus qu’à faire le travail à Raymond-Kopa contre Dunkerque, avant de sabrer eux aussi le champagne, un an après une descente fracassante. Soir de fête à Paris, où le PFC – meilleure équipe de la phase retour – recevait l’EA Guingamp pour les dix ans du groupe ultra local des Ultras Lutetia. En effet, Charléty peut continuer à rêver de Ligue 1, grâce à un succès travaillé (2-1), rendu possible par le doublé de Nouha Dicko (et l’offrande sur le premier but, délivrée par un Vincent Marchetti au sommet de son art). Malgré la pression des Bretons au retour des vestiaires, les Franciliens sont quatrièmes et en bonne position pour accueillir lors des play-offs d’accession. De son côté, Caen devra cravacher pour passer devant Rodez lors de l’ultime journée et disputer ces play-offs, après avoir encore joué avec le cœur des supporters malherbistes à Dunkerque (2-2). Menant deux fois au score, avec le 21e pion de l’inévitable pichichi Alexandre Mendy, le SMC s’est fait rejoindre à chaque fois et s’en remet désormais à sa bonne étoile.

Beaucoup plus bas, dans la zone rouge, Troyes est – théoriquement – encore en vie malgré ses déboires internes suite à son succès inespéré bâtit en seconde période chez un Stade lavallois en roue libre (1-2). Pour se maintenir, l’ESTAC devra déjà espérer un miracle venant de la Commission de discipline suite aux incidents contre Valenciennes et, dans le doute, remporter son dernier match contre Annecy. De la fiction, ou presque. Déjà relégué, Concarneau a passé ses nerfs sur le patient bordelais (4-2), pour sa dernière au Moustoir et loin de ses terres. Une gifle facilitée par l’expulsion sévère de Mathias De Amorim à la demi-heure de jeu, alors que les Girondins menaient. Les Thoniers se sont même permis le luxe de rater un penalty en fin de match. Dans le ventre mou, Pau s’est fait surprendre par des Bastiais toujours aussi illisibles (1-2), tandis que Grenoble n’a pas fait le voyage pour rien à Ajaccio (1-2). Enfin, il aurait peut-être fallu dire à Valenciennes que le maintien se jouait il y a un mois. Tombeurs de QRM (2-1), qui les accompagnera en National, les Nordistes ont signé leur troisième succès consécutif, après deux clean sheets sans bavure (ACA, GF38).

Amiens 0-0 Auxerre

Saint-Étienne 1-1 Rodez

Buts : I. Sissoko (38e) pour l’ASSE // Rajot (79e) pour le RAF

Annecy 1-2 Angers

Buts : Demoncy (20e) pour le FCA // Capelle (41e) et Diony (90e) pour le SCO

Paris FC 2-1 Guingamp

Buts : Dicko (28e et 78e) pour le PFC // Merghem (90e+4) pour l’EAG

Dunkerque 2-2 Caen

Buts : Sangante (50e) et Gbamin (77e) // A. Mendy (2e) et Gaucho Debohi (68e) pour Malherbe

Laval 1-2 Troyes

Buts : Cherni (34e) pour les Tango // Elisor (47e) et Ib. Traoré (69e) pour l’ESTAC

Pau 1-2 Bastia

Buts : Bassouamina (8e) pour les Béarnais // Alfarela (70e et 83e) pour le Sporting

Ajaccio 1-2 Grenoble

Buts : Fosse (90e+4) pour l’ACA // Valls (18e et 64e) pour le GF38

Concarneau 4-2 Bordeaux

Buts : Moussiti-Oko (37e), P.I. Ba (50e et 72e) et K. Diawara (59e) pour les Thoniers // Vipotnik (9e) et Livolant (63e) pour les Girondins

Expulsion : De Amorim (29e) pour les Girondins

Valenciennes 2-1 QRM

Buts : Oyewusi (13e) et Linguet (30e) pour VA // Gbelle (46e) pour QRM