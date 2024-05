Vincent Ponsot enrage contre l'instauration de play-offs en D1 Arkema

Le champion en titre aurait-il la frousse ?

Dans une interview accordée au Progrès, le directeur général de la section féminine de Lyon, Vincent Ponsot, n’a pas déclaré sa flamme à la formule des play-offs de fin de saison, loin de là. Au contraire, il s’est permis de critiquer l’instauration de ce système d’affrontements entre les quatre meilleures équipes de la saison régulière et regrette que ce chamboulement nuise à son OL : « Je peux peut-être comprendre que les instances soient ulcérées de voir l’OL gagner le championnat tous les ans. Mais je ne trouve pas approprié que la meilleure solution soit d’instaurer des play-offs. Ce n’est ni culturel, ni juste en termes de méritocratie. »

Il faut dire que les Fenottes ont écrasé la concurrence cette saison, en terminant premières avec 11 points d’avance sur le PSG et 26 sur le Stade de Reims, 4e et dernier qualifié en play-offs. Les Lyonnaises recevront d’ailleurs les Champenoises en demi-finales dimanche, au lendemain du derby francilien entre le PSG et le Paris FC. « Il y a d’autres solutions que de tout remettre en jeu sur deux matchs pour avoir plus de compétitivité dans le football féminin français », insiste Ponsot, qui espère voir l’OL remporter le championnat pour la 17e fois de son histoire.

Reste à savoir si le sacre se décidera au bout d’un énième Lyon-PSG.