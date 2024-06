Le maire écolo de Lyon accusé d’avoir pris un jet privé pour voir l’OL

Ça ne vole pas haut à Lyon.

Le maire écolo de Lyon est accusé d’avoir voyagé en jet privé par l’opposition municipale. Grégory Doucet s’est rendu à Bilbao pour voir la finale de la Ligue des champions féminine le 25 mai dernier. Il a voyagé en avion privé mis à disposition par l’Olympique lyonnais, qui s’est incliné (0-2) en finale face au Barça.

Comme le rapporte Libération dans sa newsletter « Chez Pol », la droite lyonnaise a saisi en plein vol l’occasion de critiquer la mairie EE-LV. L’élu Les Républicains Pierre Oliver a critiqué « l’hypocrisie écologiste et de l’extrême gauche : alors qu’ils bloquent les déplacements en voiture et en avion, le maire, lui, prend un jet privé pour se rendre en Espagne. #LesAmateurs. » Rien que ça.

La majorité de Grégory Doucet a réagi à Libération, disant que « le maire de Lyon a répondu favorablement à l’invitation de l’OL féminin » de voyager dans un « avion privé » avec « partenaires, sponsors, entreprises », et non un « jet ». Elle rappelle également que Grégory Doucet a pris l’engagement de voyager en avion « qu’une fois maximum par an pour ses déplacements internationaux ».

