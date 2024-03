Le PSG prend une option sur les demies contre Häcken

Mission accomplie. En déplacement à Göteborg en quarts de finale allers de Ligue des champions, le PSG a fait le job en s’imposant d’un but contre Häcken (1-2). De quoi aborder le match retour, jeudi prochain, avec un peu plus de sérénité.

BK Häcken 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Kafaji (42e) pour Häcken // Gaetino (23e), Chawinga (74e) pour le PSG

Le printemps pointe le bout de son nez, et les ambitions du Paris Saint-Germain fleurissent. Qualifié pour la finale de la Coupe de France il y a dix jours, le PSG a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant dans la Bravida Arena d’Häcken (1-2). Malgré les absences de Ramona Bachmann et Marie-Antoinette Katoto, les Rouge et Bleu ont arraché une précieuse victoire en deuxième période, guidées par l’inévitable Tabitha Chawinga. Un 20e match consécutif sans défaite pour les Parisiennes, qui se facilitent la tâche en vue du retour jeudi prochain au Parc des Princes.

Sauce Samoura

Après un bon quart d’heure pour monter en température, le PSG a commencé à installer son emprise sur la rencontre. Sakina Karchaoui a décoché une belle reprise de volée aux 16 mètres, qui a obligé Jennifer Falk à une parade pas si évidente avec le rebond (19e). Au four et au moulin, l’internationale française a encore tenté sa chance, sans cadrer (25e), et a donné le tournis à Katariina Kosola, avant de manquer de justesse dans son centre (31e). Rien à dire en revanche sur le coup franc qu’elle a botté au deuxième poteau vers Tabitha Chawinga : Falk a repoussé la tête de la Malawite, mais Eva Gaetino, arrivée en provenance des États-Unis le 1er février, a suivi et marqué, du pied gauche, son premier but sous les couleurs parisiennes (0-1, 23e).

PSG TAKE THE LEAD IN SWEDEN! 😱 Watch BK Häcken vs. PSG LIVE and FREE on https://t.co/hmF5i7LtAZ #UWCLonDAZN #NewDealforWomensFootball pic.twitter.com/LGe9niKdAu — DAZN Football (@DAZNFootball) March 20, 2024

En maîtrise, le vice-champion de France s’est fait peur tout seul sur une perte de balle de Thiniba Samoura au milieu du terrain, qui a abouti à une frappe un peu trop enlevée de Monica Bah (32e). Un avertissement pas entendu par la jeune internationale U20 qui, piégée par Anna Anvegård, a concédé un penalty en déséquilibrant son adversaire du bras. La main ferme de Katarzyna Kiedrzynek s’est alors opposée à Rosa Kafaji, mais la Suédoise s’est rattrapée de la tête (1-1, 42e). Reboosté, Häcken a appuyé avec des tentatives de Kafaji (44e) et Jóhanna Fossdalsá (45e+2), envoyant un message clair au PSG : pour gagner, il faudra s’arracher.

Chawingoaaaaal

La connexion Grace Geyoro – Tabitha Chawinga, si efficace ces dernières semaines, a été activée en deuxième période. Malheureusement pour le PSG, le hors-jeu a annihilé l’égalisation de la Malawite, qui avait parfaitement croisé son tir (53e). Geyoro a voulu remettre ça, mais Falk a bien anticipé en sortant devant la meilleure buteuse de D1 Arkema (59e). Les occasions de vibrer ont largement manqué dans la suite des débats. Jusqu’à ce centre d’Amalie Vangsgaard, tout juste entrée en jeu, qui est arrivé dans les pieds de Chawinga. La buteuse ne s’est pas fait prier pour ajuster la gardienne du gauche (1-2, 74e). Déjà le 21e pion cette saison de l’arme fatale du Paris Saint-Germain, assurément l’un des plus précieux. Le poil à gratter suédois, qui avait accroché Chelsea cet automne (0-0), a fait passer un ultime frisson sur les échines parisiennes à la suite d’une mauvaise passe de Sandy Baltimore, mais Kiedrzynek, vigilante, a détourné la frappe de Kafaji pour préserver le score (84e). Le club de la capitale n’aura plus qu’à finir le travail jeudi prochain, au Parc des Princes, pour retrouver le dernier carré, deux ans après. Aux garçons de s’en inspirer.

BK Häcken (4-2-3-1) : Falk – Kosola, Rybrink, Luik, Wijk – Fossdalsá, Curmark (Grant, 72e) – Anvegard, Kafaji (Csiki, 90e+2), Bah (Bergström, 72e) – Larisey (Schröder, 67e). Entraîneur : Mak Lind.

PSG (3-4-1-2) : Kiedrzynek – Samoura, De Almeida, Gaetino – Karchaoui, Albert, Groenen (Martens, 43e), Le Guilly (Vangsgaard, 73e) – Geyoro – Baltimore (Fazer, 90e+3), Chawinga. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.

