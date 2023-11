Le Paris FC démarre mal face à Häcken

Paris FC 1-2 BK Häcken

Buts de : Dufour (59e) pour les Parisiennes // Kafaji (30e) et Sandberg (55e) pour les Getingarna

Le Paris FC s’incline 1-2 à domicile face au club suédois du BK Häcken pour son premier match des phases de groupe de Ligue des champions ce mercredi. Les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont pourtant largement dominé les débats, mais se sont faites prendre à l’expérience par les Suédoises.

Le rythme est vite donné par les locales, avec une première grosse occasion dès la troisième minute, lorsque Mathilde Bourdieu transperce la défense de Häcken mais vient buter sur Jennifer Falk. Clara Mateo suit bien, mais trouve elle aussi sur la gardienne suédoise (3e). Le trio Mateo-Bourdieu-Dufour enchaîne les occasions (7e, 9e, 10e), à l’image de cette belle talonnade de Mateo qui lance Bourdieu sur le côté droit, mais la numéro 9 est trop excentrée sur la droite et envoie sa frappe dans le petit filet extérieur (11e). Les Getingarna signent elles leur première « occasion » sur une tête molle de Rosa Kafaji (12e), qui saura se rattraper. Après un petit temps d’accalmie, le PFC s’endort un peu, concède du terrain et se fait punir. Les Suédoises enchaînent trois passes dont une dernière en profondeur qui trouve… Rosa Kafaji plein axe. Cette fois-ci l’attaquante suédoise ajuste Chiamaka Nnadozie (0-1, 30e). Frustrées, les Parisiennes prennent leur chance en solitaire, Julie Dufour d’abord (36e), Mathilde Bourdieu ensuite (37e) et Clara Mateo pour finir (38e). Dans cette séquence highlights, Kaja Korošec régale à son tour avec un sombrero mais son centre juste derrière est intercepté (42e).

Au retour des vestiaires, même ambiance. Le Paris FC a toujours autant d’occasions, de possession, mais manque encore d’efficacité. Très remuante dans son couloir gauche, Julie Dufour prend sa chance dans la surface mais elle ferme trop son pied et ça passe à côté (52e). Puis nouvelle punition, sur une action copiée-collée : une passe en profondeur fait encore mouche et vient trouver Anna Sandberg, qui envoie une frappe casquette au milieu d’une défense désorganisée (0-2, 55e). Après maintes occasions, le PFC a enfin l’occasion de revenir, grâce à un pénalty obtenu par Mathilde Bourdieu. Julie Dufour transforme (1-2, 59e). Gaëtane Thiney manque même l’égalisation de quelques cheveux, le centre filant au-dessus de sa tête (70e). La réduction du score aura tout de même permis de réveiller les 1746 spectateurs du stade Charléty, qui poussent jusqu’au bout pour l’égalisation. Mais les derniers coups francs et corners obtenus ne suffisent pas pour entamer comme il faut cette campagne européenne.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Bogaert (Abdullina, 67e), Hocine, Greboval, Soyer – Thiney, Corboz (Le Mouël, 60e), Korošec – Mateo, Bourdieu (Ribadeira, 60e), Dufour (Fleury, 80e). Entraîneur : Sandrine Soubeyrand.

BK Häcken (4-2-3-1) : Falk – Kosola, Rybrink, Luik, Nelhage – Bergman-Lundin, Curmark – Anvegard, Kafaji Rosa, Sandberg – Masaka. Entraîneur : Mak Lind.

