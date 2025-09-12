S’abonner au mag
L’UEFA traîne des pieds face aux matchs délocalisés

Beau plan de communication.

Réuni à Tirana, en Albanie, le comité exécutif de l’UEFA « a examiné les demandes » déposées par les fédérations espagnole et italienne pour la délocalisation de deux matchs. Un Villarreal-Barcelone prévu le 20 décembre prochain… à Miami (USA), suivi d’un AC Milan-Côme début février 2026… à Perth (Australie). De quoi rappeler que la conscience écologique ne pèse pas lourd au moment de conquérir un nouveau public loin de ses fidèles. Surtout l’UEFA indique qu’elle « lancera une série de consultations auprès de toutes les parties prenantes du football européen, y compris les supporters ».

Les supporters montent déjà au créneau

Une promesse de dialogue qui sonne déjà comme une petite victoire pour les fans. Football Supporters Europe, collectif qui regroupe plus de 500 groupes de supporters, avait déjà publié un communiqué appelant à « garder le football à la maison ». Leur message est clair : « Le football européen appartient à nos stades, nos villes, nos communautés : un seul match national à l’étranger est déjà un de trop ».

La semaine dernière chez Politico, Aleksander Čeferin, le patron de l’UEFA, reconnaissait qu’il « existe de nombreuses questions à résoudre » dans ce dossier. Mais le Slovène reconnaissait ne pas peser lourd dans l’affaire, alors que la FIFA a dû modifier ses règles qui interdisaient de disputer à l’étranger les matchs de championnat domestique, à la suite d’un accord juridique avec le géant des droits du foot Relevent Sports.« Nous ne sommes pas contents (des projets de délocalisation), mais nous avons peu de latitude d’un point de vue juridique si les deux fédérations sont d’accord », glissait le Slovène.

En gros, la délocalisation aura lieu.

