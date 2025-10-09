L’UNFP au soutien d'Adrien Rabiot concernant la délocalisation des matchs

Bonjour la solidarité française.

Adrien Rabiot a été durement réprimandé ce mercredi par Luigi De Siervo, directeur général de la Serie A, après avoir fait part de son désaccord quant à la délocalisation du match de l’AC Milan face à Côme en Australie. Ce jeudi, le Français a reçu le soutien de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).

Le syndicat de joueurs français a exprimé sa solidarité envers le milieu français, mais aussi tous les autres joueurs faisant face à « toutes les dérives liées au calendrier », à travers un communiqué.

▶️https://t.co/CnHgaMcTe6 Avec Adrien et avec tous les autres... Pour @UNFP, rien ni personne ne peut remettre en question la liberté d'expression des footballeurs. Le constat du milieu de @acmilan sur les incohérences du calendrier de @SerieA (son club rencontrera @Como_1907… pic.twitter.com/DQqm4YhrVH — UNFP (@UNFP) October 9, 2025

Vers une première rébellion ?

Au sein de son communiqué, l’UNFP a défendu la liberté d’expression des joueurs en association avec la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro).

En se souciant de la santé physique et mentale des joueurs, cette prise de position fait écho à ce que relevaient déjà des joueurs comme Kylian Mbappé, Jules Koundé ou encore son coéquipier Frenkie de Jong, lui aussi mécontent de la délocalisation du match de son FC Barcelone contre Villarreal prévu aux États-Unis.

Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée