Netflix prêt à proposer ses services à l’UEFA pour diffuser la Ligue des champions

« TUDUM » à la place de l’hymne de la Ligue des champions ?

Canal+ de plus en plus menacé, la plateforme de streaming Netflix viserait les droits de la Ligue des champions. Le New York Times, a annoncé ce mercredi que la firme américaine devrait se positionner pour diffuser un match pour chaque tour de la compétition. Une transaction qui serait bénéfique à l’UEFA, qui cherche à générer 5 milliards d’euros, à compter de la saison 2027-2028 pour la retransmission de l’élite européenne.

Selon RMC Sport, Netflix ne chercherait pas à diffuser la compétition dans son intégralité, ce qui joue aussi en faveur de l’UEFA qui pourra attirer d’autres diffuseurs comme Apple TV+ ou encore Amazon Prime. L’instance de football européenne espère notamment une légère augmentation de ses droits TV entre 2027 et 2030.

Pour le grand plaisir du président de l’UEFA

Le président de l’UEFA Alexander Čeferin a annoncé cette semaine lors de l’assemblée annuelle de la nouvelle European Football Clubs (EFC) que le report de matchs en streaming serait une manière d’attirer un nouveau public : « Cela pourra fidéliser de nouveaux publics, notamment dans un paysage médiatique et des droits de streaming en constante évolution, et exploiter pleinement les plateformes numériques pour rapprocher durablement le football. » Avant de conclure : « C’est ainsi que nous maintiendrons le football européen au plus haut niveau. » 

Et vous, vous êtes prêts à avoir 3 comptes différents pour suivre une seule et même compétition ?

