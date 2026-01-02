10 idées d’entraîneurs autres que Liam Rosenior pour Chelsea

Pour succéder à Enzo Maresca, qu’il a lourdé jeudi, Chelsea penserait à Liam Rosenior, l’entraîneur de la succursale française des Blues ... le RC Strasbourg. Sinon, voilà une liste de dix noms avec laquelle le club londonien aura de quoi faire, afin de laisser le Racing bosser tranquillement.

José Mourinho

Comment dit-on « jamais deux sans trois », en portugais ? Coach des Blues pendant trois saisons au cœur des années 2000 (2004-2007) puis un an et demi lors de la décennie suivante (2013-2015), le Special One connaît la maison, et la maison le connaît. Certes, il a depuis pactisé avec le diable rouge mancunien (2016-2018) et le voisin Tottenham (2019-2021), mais tout cela est révolu, et l’ancien technicien du Barça et du Real n’est plus à un écart près. Après Fenerbahçe et Benfica (qu’il dirige encore actuellement), le Mou aurait bien besoin de remettre un pied dans la cour des grands.

Edin Terzić

Monaco, Everton, la Real Sociedad : ces derniers temps, l’entraîneur germano-croate recale tout le monde, lui qui aurait aussi, un temps, figuré sur les tablettes de la Juventus. L’enfant prodige de Dortmund attend simplement le bon projet, et il est peut-être enfin là, sous ses yeux. On parle de quelqu’un qui a dop the mic, au BvB, sur une finale de Ligue des champions.

Franck Haise

Un entraîneur ambitieux, rompu à la Coupe d’Europe et aux périodes de turbulences ? On ne peut pas faire plus qualifié que lui pour ce poste.

Sam Allardyce

Homme de poigne qui a redressé la barre de nombreuses équipes en vadrouillant dans tout le royaume, technicien reconnu mais qui n’a cependant jamais révolutionné ce sport ni ôté son casque de pompier, figure du football anglais corrompue sur les bords : à 71 balais, et deux ans et demi après la fin de son aventure à Leeds, Sam Allardyce mériterait bien une dernière danse. Pour faire mieux que son expérience en tant que sélectionneur anglais (un match), déjà.

Adi Hütter

Plus de deux ans à la tête du laboratoire à cracks qu’est l’AS Monaco, ça pèse sur un CV. Et si le club londonien souhaite faire fructifier ses investissements aléatoires sur des jeunes joueurs à peine sortis du nid, il sait vers qui se tourner.

Jesper Grønkjær

Qui est la plus grande légende de l’histoire du Chelsea Football Club : Gianfranco Zola, Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Čech, Eden Hazard, Papy Djilobodji ? Et si on vous disait plutôt Jesper Grønkjær ? Oui, l’homme auteur du « 1 billion goal » en 2003, qui offrit à Chelsea une victoire contre Liverpool (2-1) en clôture de la saison, une qualification en Ligue des champions et, indirectement, l’arrivée de Roman Abramovitch pour initier l’entrée dans une nouvelle ère : celle des ultra-riches. Si les Blues en sont là, c’est donc en grande partie grâce à Jesper, qui n’attend qu’un coup de fil venu de Cobham pour commencer une brillante carrière d’entraîneur.

Gareth Southgate

Huit piges à la tête des Three Lions, puis le néant. Depuis un an et demi, le natif de Watford ne fait rien, en tout cas rien dans le football. Bon, pour le sortir de son canapé, il faudra être convaincant, puisque Gareth Porte-Sud n’a pour le moment pas émis le souhait de revenir dans le milieu.

Zinédine Zidane

Le Z n’a rien à faire dans les six prochains mois – les matchs de charité, ça va deux minutes – et aurait bien besoin de retrouver le stimulus du banc de touche avant un défi qui l’attend peut-être à la fin de l’été. Contrat court, donc, mais ça se tente toujours : généralement, il ne lui faut pas plus de cinq mois pour remporter une Ligue des champions.

Christophe Galtier

C’est arrivé à Thomas Tuchel (viré du PSG en décembre 2020, arrivé à Chelsea un mois plus tard), c’est arrivé à Mauricio Pochettino (viré du PSG à l’été 2022, arrivé à Chelsea un an plus tard) : à chaque fois qu’un coach quitte la Ville Lumière, il se retrouve à Stamford Bridge dans les mois qui suivent. Seulement, l’affaire a pris plus de temps que prévu pour Galette qui, depuis son limogeage à l’été 2023, attend encore son tour, patientant actuellement sur le banc du NEOM SC, en Arabie saoudite. Les dirigeants londoniens savent désormais où taper, en attendant que Luis Enrique soit dispo.

Ange Postecoglou

Tout le monde peut se planter. Un exemple : cet été, Nottingham Forest s’est planté en tendant la main à Ange Postecoglou, et Ange Postecoglou s’est planté en l’acceptant. Résultat : huit matchs, aucune victoire, six défaites, et un divorce consommé très rapidement. De quoi jeter à la poubelle les belles choses aperçues à Tottenham, entre 2023 et 2025, lorsqu’il épatait le Hotspur Stadium par son projet de jeu et emmenait les Lilywhites vers un premier trophée depuis 17 ans ? Si le board de Chelsea veut vibrer et n’a pas peur de finir à la 17e place de Premier League, c’est tout droit.

