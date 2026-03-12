Quand Enzo Fernandez s’en prend à son gardien

Foutu football moderne. Si le PSG a pu en passer cinq à Chelsea, c’est en grande partie grâce à la générosité défensive londonienne. Parmi les grands fautifs des Blues, Filip Jörgensen, titularisé dans les buts, s’est surtout attiré le courroux d’Enzo Fernández. Pas vraiment serein dans ces 90 minutes, le gardien danois a notamment déconné sur le troisième but parisien, inscrit par Vitinha, à la suite d’une relance axiale complètement foirée. Avant de commettre une nouvelle erreur sur une réalisation de Lee Kang-in, finalement refusée pour hors-jeu. De quoi déclencher la colère de Fernández, venu demander des explications sur cette énième prise de risque.

I stand with Enzo Fernandez showing his frustration with Filip Jorgensen. Putting in all that effort scoring 2 goals in Paris just for it all to be tossed away at the back #UCL #CFC pic.twitter.com/YM4Qgpfmdr — David Patterson (@DPatz13) March 11, 2026

Un vrai problème de gardiens à Chelsea

Au coup de sifflet final, Filip Jörgensen a filé aux vestiaires sans saluer les supporters de Chelsea présents au Parc des Princes, et malgré les demandes répétées de son capitaine, Reece James. Il a alors fallu l’intervention de Robert Sánchez, habituel titulaire du poste, pour calmer la situation. Une soirée pas vraiment terrible, alors que Jörgensen semblait avoir renversé la hiérarchie aux yeux de Liam Rosenior.

Heureusement pour lui, son coach ne s’appelle pas Tudor.

