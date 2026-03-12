Aurélien Tchouaméni : « Un match fédérateur pour le collectif »

La machine est lancée ? Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a surclassé Manchester City à Bernabéu lors des huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (3-0). Au micro de Canal+, Aurélien Tchouaméni croit que ce large succès peut être un acte fondateur pour le club merengue : « Quand on regarde l’histoire du club, il y a beaucoup de matchs déjà dans l’histoire, a pointé l’international français. Notre génération essaye de marquer le club. Aujourd’hui, ça va être fédérateur pour le collectif. On a fait un grand match. Il y a peu de personnes qui nous attendaient à ce niveau-là. »

« 10/10 pour Valverde »

Sans surprise, le milieu de terrain du Real Madrid, questionné sur la performance XXL de son coéquipier Federico Valverde, auteur d’un triplé, a tenu à féliciter son capitaine uruguayen : «10/10 pour Valverde, a lâché Tchouaméni. La débauche d’énergie, c’est quelqu’un qui ne lâche jamais, qui donne tout pour le Real Madrid. C’est un plaisir de l’avoir dans notre équipe. » Ce dernier reste toutefois méfiant avant le match retour à l’Etihad Stadium : « Ça va être un match difficile. Chaque année, on se retrouve là-bas. On sait à quel genre de match s’attendre, mais on sera prêt. »

On n’est jamais trop prudent.

