Par contre quand il s’agit de faire un tifo… Les hostilités entre le PSG et Chelsea se sont lancées il y a quelques minutes, avec une ouverture du score dès les premières minutes par Bradley Barcola (à suivre en live juste ici). En avant-match, les supporters des Blues présents dans le parcage visiteur ont doucement fait monter la sauce avec une banderole provocatrice : « Section des champions du monde. »

Chelsea fans rubbing salt into PSG wounds before kick-off 😂 pic.twitter.com/h3LW8BOQHO — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 11, 2026

Un petit chambrage sympa qui fait référence au Mondial des clubs remporté par Chelsea l’été dernier sur les Parisiens, alors fraîchement champions d’Europe. Peu réputés pour faire du bruit dans les stades d’Europe, les Anglais ont au moins le mérite d’avoir pas mal d’humour. Des images toujours plus marrantes à voir que des débordements en tribunes.

Avantage champion d’Europe pour l’instant.