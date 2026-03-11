Un groupe de supporters de Tottenham monte au créneau

La goutte d’eau qui fait déborder le vase. Terrassé par l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale allers de Ligue des champions ce mardi (5-2), Tottenham plonge encore plus dans les abysses de la crise. Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST), un groupe de supporters du club, a publié un communiqué quelques minutes après le coup de sifflet final pour exprimer son mécontentement.

« La performance et le résultat de ce soir sont une honte totale. C’est symptomatique de l’état lamentable des choses au club en ce moment. Du mercato de janvier aux nominations de la direction, le manque de leadership et l’absence totale de personnes ayant une expérience pour influencer ces décisions », peste le THST.

Tonight’s performance and result is a total disgrace. It’s symptomatic of the abysmal state of things at Spurs right now. From the January transfer window to the management appointments, the lack of leadership and the total absence of anyone with a Spurs pedigree informing these… — THST (@THSTOfficial) March 10, 2026

Des Spurs au « bord du précipice »

Ce revers des hommes d’Igor Tudor est le sixième consécutif toutes compétitions confondues cette saison. « Il est nécessaire d’agir en urgence, car en ce moment, nous marchons au bord du précipice les yeux fermés. Être fan des Spurs n’a jamais été aussi difficile, mais nous ne resterons pas les bras croisés. Il y aura plus à suivre… », avertit le Trust.

Tottenham, actuel 16e de Premier League, se doit de réagir dès ce week-end en championnat contre Liverpool à Anfield (dimanche à 17h30) pour regagner la confiance de ses fervents supporters.

