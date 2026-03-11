Désiré Doué dépose plusieurs marques à son nom

Aujourd’hui, il ne faut plus seulement jongler avec le cuir, mais aussi avec les différents business. Un jeu auquel Désiré Doué se prête volontiers. Selon L’Équipe, le Golden Boy 2025 a déposé plusieurs marques à son nom, telles que « Dez », « DD14 », « Desire Gifted » et « Juste Doué » afin d’anticiper la suite et de gérer l’exploitation commerciale de sa personne. L’ancien Rennais suit désormais les pas de la nouvelle génération de footeux comme Cole Palmer, lui aussi détenteur de sa franchise depuis janvier dernier.

Une valeur marchande croissante

Arrivé au PSG en 2024, le gamin gagne petit à petit sa place dans l’effectif de Luis Enrique. Si Doué est aujourd’hui scruté de toute part, c’est aussi parce qu’à l’aube de ses 20 piges, il a claqué un doublé et une passe dé en finale de Ligue des champions face à l’Inter le 31 mai dernier (5-0). Le natif d’Angers est devenu le feu follet par excellence de l’effectif parisien malgré des perf’ irrégulières. Et ça, ça en jette lorsqu’il s’agit d’amasser des ronds.

À deux doigts de demander à son frère Guéla de changer de blase.

Albert Baning : « Je n’étais peut-être pas au bon endroit au bon moment »