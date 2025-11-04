S’abonner au mag
Désiré Doué est sacré Golden Boy 2025

Paris encore (et toujours) sur le toit de l’Europe.

Ce mardi, le média italien Tuttosport a dévoilé à Turin les lauréats des différents prix du Golden Boy. Composé d’anciennes gloires du football mondial (Shevchenko, Nedvěd, Matthäus, Fàbregas…), le Board of Legends a tranché entre les 25 finalistes pour le trophée du meilleur jeune joueur (-21 ans) de la saison écoulée. Et sans grande surprise, c’est le Parisien Désiré Doué qui remporte la distinction.

Auteur d’une très belle saison collective avec le PSG avec le triplé national, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, l’ancien Rennais a également connu une belle saison individuelle (61 matchs, 16 buts, 14 passes décisives) avec à la clé une première convocation en équipe de France et une finale de Ligue des champions de folie.

Le PSG fait une razzia

Pour le reste des récompenses, Luis Campos a été nommé meilleur directeur sportif, alors que son président Nasser Al Khelaïfi a lui été gratifié du trophée du meilleur dirigeant. Paris a également remporté le trophée du meilleur club de l’année, comme lors de la cérémonie du Ballon d’or.

L’attaquante d’Arsenal Michelle Agyemang remporte, elle, le prix de la Golden Girl, tandis que Tuttosport a remis le Golden Player Man à Diogo Jota, à titre posthume.

Le prochain est pour Tylel Tati.

Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans

