Comme l’année dernière, on retrouve cinq Français dans les finalistes du Golden Boy

Yamal absent, Doué favori ?

Ce jeudi, le journal italien Tuttosport a dévoilé la liste des 25 finalistes pour le trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur (moins de 21 ans) de la saison écoulée. Dans ces 25 prétendants, on retrouve cinq joueurs français : Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Senny Mayulu, du Paris Saint-Germain, Leny Yoro de Manchester United, et Mamadou Sarr, prêté à Strasbourg par Chelsea.

Comme la saison dernière, on retrouve aussi l’ancien Monégasque Eliesse Ben Seghir, parti au Bayer Leverkusen cet été, ou encore Pau Cubarsí, Kenan Yildiz et Arda Güler.

Turin peut devenir rouge et bleu le temps d’une soirée

Avec l’absence de Lamine Yamal, qui a déjà raflé cette récompense en 2024 (il n’est pas possible de le gagner deux fois), le Parisien Désiré Doué s’avance comme grand favori. Double buteur en finale de la Ligue des champions, le joueur formé à Rennes conclurait sa première saison au PSG de la meilleure des manières.

Cette soirée va également récompenser le meilleur président, le meilleur directeur sportif et le meilleur entraîneur de la saison. Et dans ces trois catégories, le club de la capitale semble partir avec une longueur d’avance sur ses concurrents.

