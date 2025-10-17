S’abonner au mag
Paulo César n'est pas inquiet malgré le mauvais démarrage du PSG en Ligue des champions

Tout va très bien madame la Marquise.

Avec deux revers en deux rencontres de Ligue des champions, d’abord face à Wolfsburg (4-0) puis face au Real Madrid jeudi soir (1-2), les Parisiennes ont très mal démarré cette nouvelle campagne de C1. Toutefois pas suffisamment pour leur entraîneur Paulo César qui s’est exprimé devant les médias à l’issue de la rencontre face au Real : « Je suis déçu du résultat mais pas inquiet », a-t-il assuré au micro de la chaîne L’Equipe. Il a toutefois tenu à saluer l’état d’esprit et la solidarité dont ont fait preuve ses joueuses surtout en deuxième mi-temps, même s’il a estimé qu’il avait « manqué la dernière passe »  pour espérer obtenir un autre résultat.

Sakina Karchaoui : « On va rebondir »

Même discours du côté de la capitaine parisienne, Sakina Karchaoui qui a pointé la frustration liée au résultat mais assure que les Parisiennes vont « rebondir ». « On a montré un nouveau visage en seconde mi-temps, je pense qu’on a été solidaire : on a travaillé et défendu ensemble (…) On est en train de monter crescendo », a assuré la Provençale.

Le temps commence pourtant à presser pour les joueuses de la capitale puisque cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions marque le début d’une nouvelle ère avec l’instauration d’une phase de ligue où les quatre équipes les mieux classées accèdent directement aux quarts de finale, tandis que les huit équipes qui suivent s’affrontent lors de barrages pour accéder au tour suivant. Avec deux défaites en autant de rencontres, le PSG pointe pour le moment à la 16e place avant d’affronter Manchester United lors de la prochaine journée.

Un retour manqué pour le Paris Saint-Germain en C1.

 

Le Real Madrid s’est baladé face au Paris Saint-Germain

