Alexia Putellas au PSG, dernière bombe du mercato ?

À deux jours de la clôture du mercato dans le foot féminin, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un énorme coup en recrutant la double Ballon d’or Alexia Putellas. Selon l’AFP, le club de la capitale discute depuis plusieurs jours avec le FC Barcelone pour attirer la milieu espagnole.

Un signal fort

Après avoir perdu Marie-Antoinette Katoto (OL) et Grace Geyoro (London City Lionesses), le PSG tente de se reconstruire, comme ce fut déjà le cas avec Olga Carmona, ancienne capitaine du Real Madrid et championne du monde 2023. Mais la piste Putellas, 31 ans, dépasse le simple renfort, ce serait le moyen de montrer une réelle volonté dans le développement du foot féminin en France. Sous contrat jusqu’en 2026, la milieu catalane reste un symbole du Barça, champion d’Europe en 2021, 2023 et 2024.

Malgré une offre parisienne de quatre ans et un salaire supérieur à celui du Barça, son accord n’est pas encore signé. Avec un FC Barcelone sous pression économique et un mercato qui se termine vendredi soir, le PSG espère frapper un dernier grand coup pour retrouver le titre de champion de France, voire la Ligue des champions.

