La Juventus confirme face à la Roma

Juventus 2-1 AS Rome

Buts : Conceição (44e) et Openda (71e) pour la Juve // Baldanzi (75e) pour la Roma

La Vieille Dame est toujours debout.

Invaincue à domicile cette saison, la Juventus confirme sa solidité à l’Allianz Stadium en s’imposant face à la Roma (2-1), qui pouvait revenir à hauteur de l’Inter en tête de la Serie A en cas de succès. Finalement, les hommes de Gian Piero Gasperini voient leur adversaire du soir revenir à une unité.

C’est pourtant la Roma qui a allumé les premières mèches de la rencontre. Ancien de la maison, Paulo Dybala a failli surprendre ses anciens coéquipiers, mais Michele Di Gregorio s’est montré impérial (11e) avant d’écœurer Lorenzo Pellegrini quelques minutes plus tard (39e).

Premier but en Serie A pour Openda

En face, la Juventus passe enfin la seconde peu avant la pause. Et de quelle manière ! Après avoir fait briller Mile Svilar (43e), Kenan Yıldız est à initiative d’un mouvement superbe qui voit Cambiaso dévier en talonnade le cuir pour Francisco Conceição, qui termine le festival (1-0, 44e). En seconde période, la Juve continue de mettre la pression à Svilar, qui laisse la Roma en vie. Sauf que le portier serbe n’est pas aidé par sa défense, qui laisse Weston McKennie servir Loïs Openda sur un plateau (2-0, 71e). L’attaquant belge n’en demandait pas tant pour inscrire son premier but en Serie A.

La Roma a beau avoir relancé le suspense sur un pion de Tommaso Baldanzi au rebond offensif d’une première frappe d’Evan Ferguson (2-1, 75e), il ne se passera finalement rien. Et c’est même la Juve qui aurait pu planter un nouveau but si le poteau n’avait pas dit non à Yıldız (79e).

Et sinon, vous aussi, vous mettez du parmesan sur les pâtes alle vongole ?

La Juventus rebondit, la Roma coleader