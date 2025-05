La Juve file en Ligue des champions, la Roma ira en Ligue Europa, la Lazio reste à la porte

Du suspense jusqu’au bout !

À l’instar de la dernière journée de Premier League plus tôt ce dimanche, il y avait sensiblement les mêmes enjeux ce dimanche soir en Serie A, à savoir des dernières places européennes à distribuer. Non sans mal, la Juve a réussi à attraper le dernier ticket pour la Ligue des champions. Les hommes d’Igor Tudor ont lutté jusqu’au bout face à Venise pour y parvenir (2-3), en étant menés d’entrée de match, avant de retourner la partie en première période grâce à Kenan Yıldız et Randal Kolo Muani. Mais comme rien n’est simple cette saison pour la Vieille Dame, celle-ci a vu les locaux revenir au score en début de deuxième acte. La délivrance est finalement arrivée d’un penalty transformé par Manuel Locatelli.

La Roma sur sa lancée, la Lazio déraille

Et la Juve a bien fait de gagner, car derrière, la Roma avait fait le job face au Torino (0-2). Un penalty de Leandro Paredes a mis le club de la capitale sur la voie, et Alexis Saelemaekers a scellé l’affaire en seconde mi-temps. Malgré sa très bonne fin de saison, la Roma est trop juste pour aller en C1, et devra aller en Ligue Europa.

La dernière place européenne revient à la Fiorentina, qui a réalisé une grosse partie à Udine (2-3). D’abord menée, avant de prendre l’avantage puis d’être rejointe au score – exactement le même scénario que celui de Venise-Juve, d’ailleurs –, la Fio a pris les trois points grâce à un pion en fin de match de Moïse Kean. Direction la Ligue Conférence, encore une fois. Ce qui ne sera pas le cas de la Lazio, surprise à domicile par Lecce (0-1), et qui n’aura qu’un match à jouer par semaine la saison prochaine.

Pour Lecce, justement, ce succès vaut très cher : il lui permet de se maintenir dans l’élite, alors qu’Empoli, battu à la maison par Vérone, est relégué. Pas de barrages en Italie, direction la Serie B même pour le 18e au classement…

Tous les résultats de la soirée :

Atalanta 2-3 Parme

Buts : Maldini (32e et 33e) pour l’Atalanta // Hainaut (49e) et Ondrejka (71e et 90e+2) pour Parme

Empoli 1-2 Hellas Vérone

Buts : Fazzini (43e) pour Empoli // Serdar (4e) et Bradarić (69e) pour Vérone

Lazio 0-1 Lecce

But : Coulibaly (43e) pour Lecce

Exclusion : Pierotti (45e+2) pour Lecce

Torino 0-2 Roma

Buts : Paredes (18e, SP) et Saelemaekers (53e) pour la Roma

Udinese 2-3 Fiorentina

Buts : Lucca (26e) et Kabasele (61e) pour Udinese // Fagioli (46e), Comuzzo (57e) et Kean (82e) pour la Fio

Exclusion : Bijol (39e) pour Udinese

Venise 2-3 Juventus

Buts : Fila (2e) et Haps (55e) pour Venise // Yıldız (25e), Kolo Muani (31e) et Locatelli (73e, SP) pour la Juve

