Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus sur sa lancée face à la Roma

Cet été, la Juventus a opéré un changement majeur, avec la nomination de Thiago Motta sur le banc. Auteur d’un excellent travail à Bologne, l’ancien milieu du PSG connaît une entame idéale avec des succès contre Côme (0-3) et face au Hellas Vérone (3-0) avec un doublé de Vlahović. Le bilan est excellent avec 6 points pris, 6 buts encaissés et 0 concédé. Ce dimanche, la Vieille Dame new look fera face à un gros test, la Roma. Lors de l’intersaison, les Bianconeri ont vu Thuram, Gonzalez, Kalulu, Douglas Luiz ou Cabal rejoindre le club. Après plusieurs semaines de tractation, le club turinois est parvenu aussi à attirer l’excellent milieu de terrain Koopmeiners. Déterminée à confirmer ses bonnes dispositions, la Juventus devrait vouloir marquer les esprits.

En face, la Roma s’est également montrée active lors du mercato estival avec le recrutement de Soulé (qui appartenait d’ailleurs à la Juve) ou Dovbyk. Désiré par son ancien directeur sportif, Ghisolfi, Danso devait rejoindre la Louve dans la semaine mais a été recalé à la visite médicale. Qualifiée pour la prochaine campagne de Ligue Europa, la bande de De Rossi connaît une entame de Serie A laborieuse. En effet, les Romains ont d’abord été tenus en échec par Cagliari (0-0) avant de s’incliner au stade olympique face à Empoli (1-2). Meilleur buteur de Liga et recrue phare de l’été, l’attaquant ukrainien Dovbyk n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Impressionnante dans cette entame de championnat, la Juventus devrait prendre le dessus sur une Roma pas au mieux.

