La Juve et la Roma se quittent sans vainqueur

Juventus 0-0 Roma

La Serie A n’est toujours pas diffusée en France, mais on ne rate visiblement pas grand-chose.

Le choc entre la Juventus et la Roma a accouché d’un match nul et vierge ce dimanche (0-0). La compil’ des highlights de la rencontre ne durera pas trop longtemps. Du côté de la Louve, une frappe dangereuse de Lorenzo Pellegrini qui a frôlé le poteau (13e) et un tir trop enlevé de Matias Soulé (16e). Pour la Juve, la parade de Mile Svilar face à Dušan Vlahović (42e), un pétard de Kenan Yıldız qui a fini juste au-dessus de la cage (90e+3) et quelques coups de reins de Francisco Conceição, auteur d’une bonne entrée.

<iframe loading="lazy" title="JUVENTUS-ROMA 0-0 | HIGHLIGHTS | The sides share the spoils at the Allianz Stadium | Serie A 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZfzffRjebWI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les deux équipes se séparent en n’ayant cadré qu’un seul tir chacune en 90 minutes. Les Bianconeri peuvent malgré tout se satisfaire au regard de ce troisième clean sheet d’affilée et de leur deuxième place au classement. Le bilan est un peu moins réjouissant pour la Roma, toujours sans victoire en Serie A.

On partira sans laisser de pourboire ce soir.

→ Résultats et classement de la Serie A

Pronostic Juventus AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A