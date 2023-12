La Juve grignote la Roma

En clôture de cette 18e journée et de l'année 2023, la Juve s'est imposée face à la Roma (1-0). Un court mais précieux succès pour les Bianconeri grâce à un but signé de l'indéboulonnable Adrien Rabiot.

Juventus 1-0 AS Roma

But: Rabiot (47e) pour les Bianconeri

La rédemption, voilà comment définir cette Juve. Un an auparavant, l’écurie piémontaise était au fond du trou, minée par les problèmes juridiques. Depuis, de l’eau a coulé sous les points et revoilà une Juve performante et conquérante. Face à la Roma, les Bianconeri sont restés fidèles à leurs préceptes. Certes, ce n’est pas flamboyant mais le résultat est là : un court mais précieux succès, et surtout un onzième clean-sheet en 18 matchs. Avec cette victoire, la bande à Adrien Rabiot conforte plus que jamais sa place de second et revient à deux petites longueurs de l’Inter.

Un combat tactique

Alors qu’on s’attendait à un duel tactique et un match fermé entre les hommes de Massimiliano Allegri et de José Mourinho, les deux équipes débutent le match tambour battant. Et les premiers à s’illustrer sont les Romains, par l’intermédiaire de Cristante qui tente une reprise légèrement déviée par Vlahović, Szczęsny est battu mais est sauvé par son montant gauche (4e). Un premier avertissement pour la Juve qui ressert immédiatement les boulons. Les Bianconeri ont alors la main mise sur le cuir et multiplient les séquences de possession mais butent sur une Roma solide et rigoureuse, fidèle à ses principes. Il faut attendre les dernières minutes du premier acte pour voir la première occasion de la Vieille Dame. Kostić déclenche une demi-volée sèche repoussée sur la ligne par le défenseur ivoirien N’Dicka (43e). Un premier acte serré et animé mais aucune des équipes n’est parvenue à trouver la faille.

Super Adrien

Au retour des vestiaires, la Juve décide d’appuyer sur l’accélérateur. Et sur un service de Vlahović, Rabiot trompe Patrício d’une frappe au premier poteau et fait exploser l’Allianz Stadium (1-0, 47e). Et comme à leur habitude, après avoir ouvert le score, les hommes d’Allegri passent en formation tortue en laissant le cuir à leur adversaire. La Roma est alors contrainte de faire le jeu mais face à une muraille turinoise, difficile de trouver la faille.

Les minutes défilent et exceptée une frappe mollassonne de Dybala (72e), les Giallorossi ont toutes les peines du monde à faire frémir une Vecchia Signora sérieuse et disciplinée. Sur une contre-attaque amenée par Chiesa, les Turinois sont proches d’enfoncer le clou. Le feu follet italien fait la différence et sert McKennie qui manque d’abnégation dans sa frappe (84e). De quoi faire exploser Allegri au bord du terrain. Heureusement pour le milieu américain, cette occasion manquée est sans conséquence. Pas de centième victoire en Serie A pour José Mourinho qui termine l’année 2023 à la septième place, à déjà cinq longueurs du top 4.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo – Kostić (Iling-Junior, 76e), Rabiot, Locatelli, McKennie (Rugani, 90e+6), Weah – Vlahović (Milik, 76e), Yildiz (Chiesa, 65e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – N’Dicka, Llorente, Mancini – Zalewski (Azmoun, 80e), Bove (Pellegrini, 64e), Paredes (El Shaarawy, 74e), Cristante, Kristensen – Lukaku, Dybala. Entraîneur : José Mourinho.

