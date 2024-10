La Juve souhaiterait congédier Paul Pogba

Par ici la sortie.

Sa suspension pour dopage officiellement réduite à 18 mois au lieu de quatre longues années, Paul Pogba pourra reprendre le chemin des terrains au mois de mars 2025. Mais sur quel continent ? En effet, selon l’insider Fabrizio Romano, la Juventus ne souhaite pas lui donner de seconde chance, et travaille déjà pour résilier le contrat de « la Pioche », courant jusqu’en juin 2026.

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024