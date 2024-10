Paul Pog’back

Paul Pogba n’est pas encore sorti du tunnel, mais il entrevoit la lumière. Le Tribunal arbitral du Sport a entendu les arguments de ses avocats, qui ont toujours nié quelconque intentionnalité d’enfreindre les règles de la part du champion du monde 2018, mettant en cause un malencontreux complément alimentaire. En ramenant sa suspension pour dopage à 18 mois alors qu’il avait initialement pris quatre ans, l’horizon du milieu de terrain s’est soudainement éclairci. « Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves », s’est-il félicité dans un communiqué. Comme un lion en cage, le joueur a publié une photo de ses crampons sitôt le verdict tombé. La Pioche a envie d’en découdre, et de passer à autre chose.

« Vous me manquez »

Les deux dernières années ont considérablement éloigné Paul Pogba de son statut de footballeur : des blessures à répétition qui lui ont notamment coûté sa place à la Coupe du monde 2022, l’invraisemblable affaire de la tentative d’extorsion impliquant son frère Mathias, son contrôle positif à la testostérone, ou encore un morceau avec le groupe ivoirien Team Paiya – il fallait bien trouver de quoi passer le temps. Il a disputé douze matchs en 2023, et évidemment aucun en 2024. Il n’est plus apparu sur un terrain depuis le 3 septembre 2023, contre Empoli. Sa dernière sélection avec l’équipe de France ? Face à l’Afrique du Sud, en mars 2022. Une éternité. « Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens », insiste-t-il dans sa publication. Cela s’est vu cet été quand il a pris l’amour des supporters des Bleus en pleine face à Düsseldorf. « Vous me manquez », avait-il lâché, sans s’attarder sur sa situation personnelle.

Présent à Düsseldorf pour soutenir les Bleus, Paul Pogba prend le micro devant les supporters français : « Vous me manquez ».#Euro2024 #FRABEL pic.twitter.com/o2zEQGMG4A — SO FOOT (@sofoot) July 1, 2024

Nouveau départ

Et maintenant ? Pogba est toujours sous contrat avec la Juventus, jusqu’en 2026. La relation avec le club bianconero s’est néanmoins considérablement distendue : l’international français n’avait plus accès aux installations du club et s’entraînait donc de son côté. La fin de sa suspension va changer beaucoup de choses, notamment pour les finances de la Vieille Dame. Pogba, qui ne recevait plus que 2000 euros par mois, retrouvera un salaire XXL de huit millions d’euros par an à partir de mars. Selon Tuttosport, la Juve penche plutôt pour la négociation d’une rupture de contrat. Le club est en position de le faire car en dépit de la réduction de sa suspension, Pogba reste condamné pour dopage. Les avocats des deux clans sont en contact depuis plusieurs mois pour trouver une issue d’après la Gazzetta dello Sport. La Pioche va donc vraisemblablement devoir se trouver un nouveau point de chute.

Al-Ittihad avait manifesté un intérêt à l’été 2023. La piste saoudienne réapparaîtra inévitablement, d’autant que Didier Deschamps – qui l’a toujours soutenu – a montré qu’il n’était pas réticent à rappeler N’Golo Kanté, lequel évolue lui-même en Arabie saoudite. Au cœur d’un Euro compliqué, Kylian Mbappé a aussi rappelé à quel point l’absence de Pogba au milieu de terrain pesait sur l’animation offensive des Bleus. La réduction de sa suspension sera probablement accueillie avec un certain soulagement. La MLS est une sérieuse option selon le journaliste italien Nicolò Schira, certains clubs ayant déjà pris des renseignements. Les prétendants vont progressivement commencer à montrer le bout de leur nez. Le champion du monde 2018 n’a « que » 31 ans et a répété sa détermination à renouer avec sa passion, rejouer au plus haut niveau et effacer l’image pas très reluisante de l’athlète pris pour dopage. C’est également tout ce que l’on souhaite.

Paul #Pogba is not in #Juventus’ plans: he won’t return to play for #Juve. His agents are already exploring the market to find a solution. Saudi and MLS clubs have asked info for the french midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 4, 2024

Paul Pogba pourra revenir à la compétition en 2025