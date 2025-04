Wojciech Szczęsny est prêt à retrouver une place de numéro 2 au Barça

La classe à la polonaise.

Wojciech Szczęsny, gardien de but du FC Barcelone, a récemment confié qu’il accepterait sans problème de céder sa place à Marc-André ter Stegen si ce dernier pouvait retrouver les terrains d’ici la fin de saison. « Je suis venu à Barcelone pour remplacer Ter Stegen, et je n’aurais aucun problème si lui revenait et reprenait sa place », a-t-il expliqué dans des propos relayés par plusieurs médias polonais.

Celui qui a (presque toujours) fait le boulot depuis son arrivée en Catalogne, avec une série de 20 matchs sans défaite et 10 clean sheets, insiste sur le fait qu’il considère cette situation comme « complètement normale ». À l’infirmerie depuis fin septembre, Ter Stegen avait glissé lors du Mobile Wolrd Congress à Barcelone qu’il travaillait et qu’il était sur la bonne voie pour revenir avant la saison prochaine.

Pas encore de retour à la retraite, pour Wojciech.

