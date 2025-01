Flick vole au secours de Szczęsny après son naufrage contre Benfica

Merci pour le divertissement.

Le choc complètement dingue entre Benfica et le Barça doit beaucoup à la prestation manquée de Wojciech Szczęsny, qui a notamment offert son deuxième but à Vangélis Pavlídis après une sortie kamikaze, percutant Alejandro Balde au passage. « Avant le match, nous avons parlé à Szczęsny, il a fait beaucoup d’erreurs, mais tous les joueurs ont fait des erreurs en première période. À la fin, il a fait un grand arrêt et nous a sauvés. Quel joueur ne commet pas d’erreurs ? Nous gagnons et nous perdons ensemble », l’a défendu Hansi Flick après la victoire sur le fil des Blaugrana.

Une première fois à oublier très vite

C’était d’ailleurs la première fois que le technicien faisait appel à son dernier rempart polonais en Ligue des champions, lui qui n’a pas non plus disputé le moindre match de Liga depuis son arrivée en Catalogne. « Nous n’avons pas de gardien pour chaque compétition. Nous voyons quelle est la meilleure option lorsque nous préparons chaque match. Nous analysons tout au jour le jour, a tenu à détailler l’Allemand. Szczęsny convient à notre jeu, et nous avons décidé de le faire jouer aujourd’hui. Son expérience et sa personnalité sont importantes dans des matchs comme celui d’aujourd’hui… Je ne pense pas à qui jouera chaque compétition. »

On a quand même une petite idée de qui sera aligné contre l’Atalanta, mercredi prochain.

