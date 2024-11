Wojciech Szczęsny, ou le mythe du pompier polonais

J’ai un pote qui n’aime pas le foot. Appelons-le Hugo (c’est son prénom). L’autre jour, il aperçoit l’écran de mon ordinateur affichant la page d’accueil de mon site d’information sportive de prédilection (la concurrence). Une info l’interpelle : le gardien Wojciech Szczęsny fume des clopes. « Attends, c’est une info ça ? Les gens en ont quelque chose à foutre que des joueurs fument ? » Apparemment, oui.

Il y aurait plein de choses à dire sur la sortie de retraite de Szczęsny pour dépanner le Barça, la gestion hiérarchique des gardiens, ou le fait que si un jour quelqu’un découvre comment transformer les consonnes en énergie, la Pologne nous sauvera tous du réchauffement climatique. Évitons toutefois les blagues sur la soi-disant imprononçabilité de ce patronyme (ça se dit « Szczęsny », si jamais) et parlons de clopes.

Au cours d’une interview accordée aux médias catalans, on demande à Wojciech s’il veut réagir à cette fameuse photo de lui qui ressurgit sur les réseaux maintenant qu’il a de nouveau une actualité.

🔵🔴 Szczesny: “Smoking? There are aspects of my personal life that I don't change, and it's nobody's business if I smoke”.

“If anyone thinks they can change my personal life, try again, it has never worked!”, told Mundo Deportivo. pic.twitter.com/tFl7lNQB2y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024