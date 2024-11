Pronostic Pologne Écosse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Pologne domine l’Écosse

Dans cette poule de la Ligue des nations, la Pologne et l’Écosse luttent pour leur maintien. La sélection polonaise sort d’un Euro décevant où elle a été sortie dès la phase de poules, terminant à la dernière place de son groupe. Bien rentrée dans cette LdN, la Pologne s’est imposée contre l’Écosse lors du match aller en faisant la différence sur le gong. Par la suite, les Polonais ont été dominés par la Croatie et le Portugal, avant de tenir tête à la Croatie à domicile. Le week-end dernier, les partenaires de Frankowski ont été surclassés au Portugal (5-1). Avec un nul, les Polonais garderaient leur 3e place et joueraient les barrages de maintien. Le sélectionneur polonais fait face à une absence importante, puisque Lewandowski est blessé, mais il faut signaler que la Pologne a su tenir quasiment une heure de jeu le Portugal en respect avant d’exploser.

En face, l’Écosse a progressé lors des dernières saisons, en se qualifiant notamment pour les deux derniers championnats d’Europe. Cependant, la sélection au tartan doit passer un cap pour viser plus haut, puisqu’elle n’est pas parvenue à sortir de la phase de poules à chaque fois. La bande de Steve Clarke espère se qualifier pour le Mondial 2026, compétition à laquelle elle n’a plus participé depuis 1998. En attendant, dans cette Ligue des nations, l’Écosse avait seulement pris un point lors de son nul à domicile face au Portugal jusqu’à vendredi. Pour préserver ses chances de maintien en Ligue A, la bande de Clarke vient de signer un résultat important en s’imposant en fin de match grâce à McGinn face à la Croatie (1-0). En cas de succès ce lundi, l’Écosse disputerait les barrages. Pour tenter de finir sur une bonne note, le technicien écossais compte sur ses hommes forts que sont Gilmour et McTominay, auteurs d’un bon départ avec le Napoli. À domicile, la Pologne semble en mesure de dominer l’Écosse malgré l’absence de Lewandowski, comme elle l’avait fait au match aller.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

