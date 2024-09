Cristiano Ronaldo offre la victoire au Portugal, Luka Modrić porte la Croatie

Portugal 2-1 Écosse

Buts : Fernandes (54e) et Cristiano Ronaldo (88e) pour la Seleção // McTominay (7e) pour la Tartan Army.

Que ça a été dur d’enchaîner un second succès dans cette Ligue des nations pour le Portugal, qui s’est défait de l’Écosse en toute fin de match ce dimanche (2-1). Les Britanniques avaient pourtant ouvert rapidement le score grâce à Scott McTominay, évidemment. Le milieu du Napoli a profité d’un excellent centre de Kenny McLean (et d’un marquage pourri) pour marquer de la tête et inscrire son 10e but lors de ses 17 dernières sélections (0-1, 7e). Cueillie à froid, la Seleção a bien tenté de rapidement boucher le trou, mais a dû attendre la deuxième période pour voir Bruno Fernandes égaliser d’une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface (1-1, 54e). Un beau cadeau d’anniversaire pour celui qui fêtait ce dimanche son entrée dans la confrérie des trentenaires. Et le Mancunien a été encore plus gâté avec le but de la victoire signé Cristiano Ronaldo, qui a profité d’un centre de Nuno Mendes et d’une sortie horrible du portier pour marquer dans le but vide, son 901e pion en carrière (2-1, 88e).

Oh la belle reprise de Bruno Fernandes, qui égalise pour le Portugal, le jour de son 30e anniversaire ! Suivez le match Portugal-Écosse en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/b29BK7RNVq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 8, 2024

Croatie 1-0 Pologne

But : Modrić (52e) pour les Vatreni.

Battue d’entrée au Portugal jeudi dernier (2-1), la Croatie s’est ressaisie ce dimanche à la maison en battant la Pologne sur le plus riquiqui des scores. Dominateurs, les Vatreni ont fait la différence en début de second acte grâce au but de Luka Modrić, un petit jeune qui commence à faire parler de lui. Le maître à jouer a profité d’un coup franc à la limite de la surface de réparation pour délicieusement envoyer le ballon dans la lucarne de Łukasz Skorupski (1-0, 52e). Suffisant pour prendre les trois points et stopper cette série de quatre matchs sans victoire. Zlatko Dalić et ses hommes reviennent à hauteur des Polonais, qui s’étaient imposés en Écosse lors de la première journée (2-3).

Le génie de Luka Modric fait toujours mouche ! Grâce à un magnifique coup franc de son capitaine, la Croatie s'impose à domicile face à la Pologne (1-0) ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/bBF4C5Uttj — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 8, 2024

